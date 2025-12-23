Confederația Asiatică (AFC) copiază, periodic, modelul competițiilor UEFA însă, în continuare, există o diferență foarte mare între nivelul fotbalului de pe cele două continente.

Pornind de aici, varianta asiatică a Champions League a ajuns să aibă și ea grupe extinse. Cu niște diferențe, totuși, față de UEFA Champions League. În primul rând, din cauza distanțelor mari, cele 24 de echipe – în Europa, sunt 36 de formații în grupă – au fost împărțite în funcție de zonele geografice. Așadar, avem seriile de Vest și Est. Și, după câte opt partide pentru fiecare echipă aici, primele opt clasate merg, în optimi.

În acest moment, competiția se apropie de finalul fazei grupelor. Florinel Coman (27 de ani) a făcut, ieri, un meci spectaculos, în Champions League pentru Al-Gharafa (Qatar), după cum Sport.ro a arătat aici. Dar și o altă partidă disputată în grupa vestică a oferit un moment de magie!

Iranianul Hosseinzadeh, gol dramatic și spectaculos, în minutul 90+2

La Tabriz (Iran), pe un frig pătrunzător, Tractor-Sazi și Al-Duhail (Qatar) au oferit o partidă palpitantă. În care gazdele au reușit remontada! Victoria iranienilor, scor 2-1, a fost obținută grație unui gol fabulos!

În minutul 90+2, când toată lumea aștepta fluierul de final al arbitrului, Amirhossein Hosseinzadeh (25 de ani), fost jucător la Charleroi (Belgia), a luat o acțiune pe cont propriu. Iranianul a pornit cu mingea la picior de la jumătatea terenului, a avansat până la marginea careului și, deși avea șase jucători de câmp în față, plus portarul, a înscris cu o execuție superbă!

Golul fantastic al lui Hosseinzadeh, care a aruncat stadionul în aer, poate fi văzut aici.

