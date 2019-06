"M-au folosit ca pe un PORC DE GUINEEA!" Declaratia socanta a lui Caster Semenya

Atleta din Africa de Sud s-a revoltat din cauza tratamentului la care a fost supusa de Federatia Internationala de Atletism.

Semenia sustine ca a fost tratata ca un 'porc de Guineea' de IAAF, care i-a cerut sa ia medicamente pentru a-si controla nivelul testosteronului.

Semenya, 28 de ani, se afla intr-o disputa legala cu IAAF. De doua ori campioana olimpica, Semenya spune ca medicamentele o fac sa se simta rau si ca o expun in fata unor efecte secundare necunoscute.

"Nu voi mai permite IAAF sa se foloseasca de mine si de corpul meu", a spus Semenya, conform BBC.

Semenya a reactionat dupa ce Curtea de Arbitraj in Sport a dat un comunicat de 163 de pagini in care explica in detaliu de ce i-a respins apelul impotriva regulilor IAAF. Dupa aflarea verdictului TAS, Semenya a atacat decizia la Curtea Federala Suprema din Elvetia (SFT). Magistratii de acolo au suspendat temporar hotararea anterioara.