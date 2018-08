TRAGEDIE in atletism! Campion MONDIAL decedat in urma unui accident auto! Ce s-a intamplat

Campionul mondial la 400 de metri garduri a murit in tara sa natala!

Kenyanul Nicholas Bett a decedat in urma unui accident auto in tara sa natala cand se intorcea de la campionatele Africane ce au avut loc in Nigeria.

Atletul in varsta de 28 de ani a murit langa orasul Nandi, cand a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat in parapet. Potrivit primelor informatii obtinute de politie, atletul a pierdut controlul masinii dupa ce a lovit un obstacol aflat pe sosea.

Bett a scris istorie la Campionatele Mondiale de atletism din 2015 cand a devenit primul kenyan din istorie care a castigat o medie de aur pe o distanta mai mica de 800 de metri. El era specialist in 400 de metri garduri si mai avea iin palmares doua medalii la campionatele africane.

Federatia internationala de atletism s-a declarat "indurerata si socata" de vestea decesului. "Bett a fost una din marile surprize de la Beijing, cand a stabilit si recoordul anului la 400 de metri graduri, 47.79".