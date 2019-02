Un roman va alerga intre Los Angeles si Las Vegas! Povestea maratonistului care a lasat fotbalul pentru atletism

Alex nu mai stie cate perechi de incaltari a rupt.

A facut fotbal, iar idolii lui sunt Beckham si Ibrahimovic.

"Am inceput atletismul cu pantofii de la second hand, am peticit la cizmar. Primul maraton in 2011 la Bucuresti pe o ploaie crunta, am racit dupa competitie", povesteste Alex Corneschi.

In martie va participa la cea mai tare cursa din State. Va alerga 550 de kilometri, intre Los Angeles si Las Vegas.

"E cea mai mare provocare in 15 ani de performanta, va fi o stafeta, eu voi fi singurul roman. Incercam sa doboram recordul, recordul e de 35 de ore si 47 de minute", a marturisit Alex.