Situația la Boluspor a devenit critică, iar jucătorii au decis să tragă un semnal de alarmă chiar pe gazon. Clubul traversează o perioadă complicată din punct de vedere economic, iar fotbaliștii, printre care se numără și fostul atacant din Superliga, nu și-au mai primit banii de o lungă perioadă de timp.



În semn de protest față de conducere, Hasani și coechipierii săi au rămas nemișcați în primul minut al duelului de pe teren propriu. Adversarii de la Pendikspor au înțeles imediat gravitatea momentului și au dat dovadă de fair-play, refuzând să atace poarta gazdelor în cele 60 de secunde.



Eșec pe teren, dar lupta continuă



Deși au arătat unitate în fața problemelor financiare, jucătorii lui Boluspor nu au reușit să obțină un rezultat pozitiv și la finalul celor 90 de minute. Marcați de tensiunile interne, aceștia au cedat cu scorul de 1-2 în fața liderului, suferind astfel prima înfrângere pe teren propriu din 3 octombrie încoace. Golul marcat în prelungiri (minutul 90+1) a venit prea târziu pentru a mai schimba soarta punctelor.



Alături de Hasani, în echipa celor de la Boluspor se regăsesc și alte nume cunoscute, precum Lucas Lima, fost jucător la FC Nantes și titular incontestabil în acest sezon, sau Loic Kouagba.



În ciuda restanțelor salariale și a protestului de sâmbătă, echipa rămâne implicată în lupta pentru promovare. Boluspor ocupă locul 8 în clasamentul ligii secunde turce, fiind la doar trei puncte distanță de primul loc care asigură prezența la barajul pentru accederea în elita fotbalului din Turcia.

