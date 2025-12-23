Sesiunea a fost condusă de infuencerul Tibo InShape, un reprezentant al culturismului pe YouTube, potrivit news.ro. Şeful statului francez - care a împlinit duminică 48 de ani - a profitat de vizita sa la Abu-Dhabi pentru a demonstra că e într-o formă fizică de invidiat, după cum se poate vedea mai jos.

Preşedintele francez, care purta un tricou alb şi pantalonii scurţi ai Marinei franceze, a părut să participe la exerciţiu cu entuziasm. El a cerut grupului să facă ”o serie de flotări de comando”, un exerciţiu aprobat de Tibo InShape.

Emmanuel Macron a participat, în afara acestei demonstraţii sportive, la o cină - pregătită de bucătari-şefi de la Palatul Élysée - împreună cu cei aproximativ 800 de militari francezi aflați în EAU.

