Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a făcut o şedinţă de sport - flotări, tracţiuni, abdomene - împreună cu militari francezi aflați în Emiratele Arabe Unite.
Sesiunea a fost condusă de infuencerul Tibo InShape, un reprezentant al culturismului pe YouTube, potrivit news.ro. Şeful statului francez - care a împlinit duminică 48 de ani - a profitat de vizita sa la Abu-Dhabi pentru a demonstra că e într-o formă fizică de invidiat, după cum se poate vedea mai jos.
Preşedintele francez, care purta un tricou alb şi pantalonii scurţi ai Marinei franceze, a părut să participe la exerciţiu cu entuziasm. El a cerut grupului să facă ”o serie de flotări de comando”, un exerciţiu aprobat de Tibo InShape.
Emmanuel Macron a participat, în afara acestei demonstraţii sportive, la o cină - pregătită de bucătari-şefi de la Palatul Élysée - împreună cu cei aproximativ 800 de militari francezi aflați în EAU.
Preşedintele francez sărbătoreşte anual sfârşitul anului împreună cu trupe desfăşurate în străinătate. Emiratele Arabe Unite au fost alese în acest an pentru că ”regiunea cristalizează o serie de crize”, potrivit Palatului Élysée.