VIDEO Sportivul Macron, spectacol în Emirate: a dat costumul jos și i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Sportivul Macron, spectacol &icirc;n Emirate: a dat costumul jos și i-a lăsat pe toți cu gura căscată Stiri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele Franței e într-o formă fizică de invidiat, la 48 de ani.

TAGS:
Emmanuel MacronEmiratele Arabe Unite

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a făcut o şedinţă de sport - flotări, tracţiuni, abdomene - împreună cu militari francezi aflați în Emiratele Arabe Unite.

Sesiunea a fost condusă de infuencerul Tibo InShape, un reprezentant al culturismului pe YouTube, potrivit news.ro. Şeful statului francez - care a împlinit duminică 48 de ani - a profitat de vizita sa la Abu-Dhabi pentru a demonstra că e într-o formă fizică de invidiat, după cum se poate vedea mai jos.

Preşedintele francez, care purta un tricou alb şi pantalonii scurţi ai Marinei franceze, a părut să participe la exerciţiu cu entuziasm. El a cerut grupului să facă ”o serie de flotări de comando”, un exerciţiu aprobat de Tibo InShape.

Emmanuel Macron a participat, în afara acestei demonstraţii sportive, la o cină - pregătită de bucătari-şefi de la Palatul Élysée - împreună cu cei aproximativ 800 de militari francezi aflați în EAU.

Preşedintele francez sărbătoreşte anual sfârşitul anului împreună cu trupe desfăşurate în străinătate. Emiratele Arabe Unite au fost alese în acest an pentru că ”regiunea cristalizează o serie de crize”, potrivit Palatului Élysée.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR
Legea pensiilor private a fost adoptată &icirc;n Parlament. Bolnavii de cancer nu vor &icirc;ncasa integral contribuția, conform CCR
ARTICOLE PE SUBIECT
Breaking news cu Olăroiu &icirc;n Emirate: &bdquo;Urmează!&ldquo;
Breaking news cu Olăroiu în Emirate: „Urmează!“
Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Simona Halep, interviu eveniment &icirc;n Emirate: &bdquo;Am avut pielea de găină&rdquo;
Simona Halep, interviu eveniment în Emirate: „Am avut pielea de găină”
ULTIMELE STIRI
A &icirc;nceput curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso
A început curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso
Coman, nedreptățit &icirc;n Qatar? Verdictul arabilor despre ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat lui Florinel
Coman, nedreptățit în Qatar? Verdictul arabilor despre ce i s-a întâmplat lui Florinel
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, v&acirc;nată de regimul de la Moscova pentru terorism
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Reacție-fulger din Anglia: Da, cred că Drăgușin va fi v&acirc;ndut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham
Reacție-fulger din Anglia: "Da, cred că Drăgușin va fi vândut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham"
Cassano, reacție dură după ce a analizat Interul lui Chivu: &bdquo;Văd lucruri ciudate și &icirc;mi pun o &icirc;ntrebare&rdquo;
Cassano, reacție dură după ce a analizat Interul lui Chivu: „Văd lucruri ciudate și îmi pun o întrebare”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
10.000.000&euro; pentru FCSB! &rdquo;Tunul&rdquo; anunțat de Gigi Becali

10.000.000€ pentru FCSB! ”Tunul” anunțat de Gigi Becali

FCSB, lovitura iernii pe piața transferurilor? &rdquo;Gigi a zis&rdquo;

FCSB, lovitura iernii pe piața transferurilor? ”Gigi a zis”

Decizie de ne&icirc;nțeles &icirc;n Qatar: Coman, schimbat deși era cel mai bun de pe teren!

Decizie de neînțeles în Qatar: Coman, schimbat deși era cel mai bun de pe teren!

Supercomputerul s-a pronunțat: cum va arăta play-off-ul din Superliga și principala favorită la titlu

Supercomputerul s-a pronunțat: cum va arăta play-off-ul din Superliga și principala favorită la titlu

Gisele Bundchen s-a căsătorit, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a &icirc;nșelat soțul

Gisele Bundchen s-a căsătorit, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul

Echipa care pregătește transferul lui Radu Drăgușin: &rdquo;&Icirc;mprumut cu obligație de cumpărare&rdquo;

Echipa care pregătește transferul lui Radu Drăgușin: ”Împrumut cu obligație de cumpărare”



Recomandarile redactiei
Coman, nedreptățit &icirc;n Qatar? Verdictul arabilor despre ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat lui Florinel
Coman, nedreptățit în Qatar? Verdictul arabilor despre ce i s-a întâmplat lui Florinel
A &icirc;nceput curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso
A început curățenia de iarnă, la Real: primul jucător la care renunță Xabi Alonso
Reacție-fulger din Anglia: Da, cred că Drăgușin va fi v&acirc;ndut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham
Reacție-fulger din Anglia: "Da, cred că Drăgușin va fi vândut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham"
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, v&acirc;nată de regimul de la Moscova pentru terorism
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Cassano, reacție dură după ce a analizat Interul lui Chivu: &bdquo;Văd lucruri ciudate și &icirc;mi pun o &icirc;ntrebare&rdquo;
Cassano, reacție dură după ce a analizat Interul lui Chivu: „Văd lucruri ciudate și îmi pun o întrebare”
Alte subiecte de interes
Franța vibrează, Riner e The GOAT! P&acirc;nă și Macron s-a implicat la ceremonia de premiere a uriașului de 2,05 m
Franța vibrează, Riner e The GOAT! Până și Macron s-a implicat la ceremonia de premiere a uriașului de 2,05 m
Kylian Mbappe, senzațional și &icirc;n afara terenului de fotbal! &rdquo;Situația e dezastruoasă, extremele bat la ușa puterii&rdquo;
Kylian Mbappe, senzațional și în afara terenului de fotbal! ”Situația e dezastruoasă, extremele bat la ușa puterii”
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
CITESTE SI
Scumpire &bdquo;din pix&rdquo; prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de rom&acirc;ni vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

stirileprotv Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Cum arată fiica lui Cristi Borcea din relația cu Alina Vidican. Gloria are acum 10 ani și a venit din America pentru a petrece sărbătorile alături de tatăl său

protv Cum arată fiica lui Cristi Borcea din relația cu Alina Vidican. Gloria are acum 10 ani și a venit din America pentru a petrece sărbătorile alături de tatăl său

Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: &bdquo;Moralitatea nu contează prea mult &icirc;n noua lume a lui Trump&rdquo;

stirileprotv Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”

Alertă maximă &icirc;n Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

stirileprotv Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!