Diana, vedeta din "Vlad": de la atletism, la actorie! Noul serial romanesc, din februarie la ProTV

De la competitii de alergare, pe podium si pe platourile de filmare!

E drumul unei atlete de la noi! Ea are rol principal in noul serial romanesc de la PRO TV - Vlad!

Diana Sar a facut atletism, dar a renuntat la sportul de performanta si s-a apucat de modeling si actorie! Ea a ajuns pentru prima data pe scena in ultimul an de liceu. Acum, la 23 de ani, ea joaca in serialul Vlad, care va fi din februarie la PRO TV!



"Prima oara m-am despartit de sport pentru ca am avut o boala. Acum as vrea sa particip la semimaraton. In primvara-vara!", a declarat Diana.

Ca sa fie in forma la filmari, Diana merge des la sala! Un antrenor o ajuta!