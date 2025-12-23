Oficialul de la București a tăiat panglica pentru primul obiectiv de acest gen construit după noile normative, mult mai generoase în privința spațiului și a dotărilor tehnice. Proiectul, finanțat de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, se ridică la o valoare de peste 23 de milioane de lei și propune o abordare axată pe eficiență și confort.



Facilități la standarde înalte și independență energetică



Noul complex este o bază sportivă completă, concepută pentru a respecta rigorile Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Construcția dispune de șase culoare de înot echipate cu bloc-starturi de ultimă generație, o zonă de gardă antiderapantă și tribune care pot găzdui 124 de spectatori. Pe lângă bazinul propriu-zis, clădirea găzduiește săli dedicate pentru forță și gimnastică aerobică, având vestiare separate și finisaje speciale, antimicrobiene, pentru o igienă impecabilă.



”Acesta este primul bazin realizat după noul proiect tip, aprobat în anul 2022, mai eficient energetic și mai economic. Bazinul are dimensiuni mai mari decât cele construite după proiectele de dinainte de 2022, un spațiu interior mai mare, gradene pentru spectatori și săli care pot fi echipate ca spații pentru fitness, oferindu-le, astfel, copiilor și tinerilor posibilitatea să învețe să înoate, să practice sportul și să ducă un stil de viață sănătos”, a transmis ministrul Cseke Attila.

