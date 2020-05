Asta e culmea! Romanca de 94 de ani care se pregateste pentru Mondialul de atletism din 2021

Elena Pagu, multipla campioana europeana si mondiala in proba de mars pentru seniori, nu renunta la sportul care i-a adus atatea satisfactii in ultimii 37 de ani.

Sarbatorim astazi Ziua Internationala a Sportului cu cel mai bun exemplu: o romanca de 94 de ani care duce o viata sanatoasa si care a inteles ca miscarea iti poate prelungi viata.



Elena Pagu nu se dezminte la cei 94 de ani pe care ii va implini peste doua luni. Ea a inceput sa alerge la 57 de ani, atunci cand a iesit la pensie. A concurat in toata lumea si are in palmares zeci de medalii mondiale si europene la probele de mars si viteza pe distantele de 60 si 100 de metri.

„Sincera sa fiu nu mai stiu cate medalii am castigat! Eu nu am mizat pe trofee si pe medalii, dar daca sunt acolo si imi reprezint tara, atunci vreau sa fiu prima! Si am fost de multe ori. O singura medalie am dat-o pentru ca persoana si-a dorit-o foarte mult. La aproape 94 de ani ma simt ca intotdeauna, gata de un antrenament, gata de treburile mele pe care trebuie sa le fac, gata sa mai fac cate o bucurie cuiva”, spune Elena.

De 12 ani, campioana are un manager care merge cu ea in toata lumea, acolo unde concureaza. Pentru ca anul acesta nu stie daca va mai participa la vreun concurs din cauza pandemiei de coronavirus, doamna Elena si-a facut planuri pentru 2021. ”La toate concursurile vreau sa merg, inclusiv la Campionatul Mondial din Portugalia de anul viitor!”, sustine Elena Pagu

Sportiva povesteste cum pandemia de coronavirus nu a impiedicat-o sa isi urmeze programul pe care il are. S-a antrenat o data la doua zile, uneori chiar in fiecare zi.

”Mi-am facut o declaratie scrisa si am continuat sa fac mars o zi da si una nu. Au fost si zile in care am facut in fiecare zi. Oamenii, vecinii din portiunea asta a orasului ma stiu, ma aplauda, ma opresc, ma intreaba”, marturiseste Elena Pagu.

Elena dezvaluie si secretul sanatatii si al longevitatii sale. Nu a mai luat un medicament de 20 de ani, iar in fiecare seara bea cate o jumatate de pahar de vin.

”Eu nu iau medicamente, s-a mai intamplat cate o scranteala, sa imi rup o tibie sau sa fac o hernie de disc, insa s-au rezolvat, mi-am revenit. Medicamente de ce sa iau?! Mai beau cate o jumatate de pahar de vin. Daca nu, am baut putina contraventie. O tarie. Pot sa beau vin, un pic, jumatate de pahar, dupa masa de seara”, a afirmat ambitioasa atleta.

Elena Pagu a intrat la liceu exact in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Pe vremea aceea, se faceau opt ani de liceu, iar sportiva a mers in fiecare zi, timp de opt ani, cate 14 kilometri pe jos ca sa ajunga de la ea din sat la Piatra Neamt, acolo unde invata.

”Ma mir cum nu m-a mancat vreun lup, pentru ca intre satul meu si Piatra Neamt era o distanta de 2 km fara case si era camp, iar soseaua trecea printr-o portiune care nu era populata. Imi punea mama maculatorul si o cutie de chibrituri, daca iese vreun lup sa dau foc la caiet”, a mai spus Elena Pagu.