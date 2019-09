Un roman alearga dupa glorie! Pustiul minune care viseaza sa aduca o medalie olimpica Romaniei la atletism

Un roman alearga dupa glorie. E atlet si vrea sa faca teatru in America, iar marele vis e sa ia medalie olimpica pentru Romania.

Ruben Chivi are 15 ani si nu i-a fost usor sa se impuna in atletism.

"Ce ai facut cu primii bani castigati la concursuri?

"I-am investit toti in sport, mi-am luat un tricou nou si o pereche de cuie. A trebuit sa muncesc, eu mi-am cautat, am fost cu un vecin care este instalator, l-am ajutat, mi-a dat niste bani la sfarsitul zilei", a declarat Ruben Chivi.

Ruben vrea sa traiasca visul american si sa-si ajute familia. Are 4 frati.

"Dupa clasa a 12-a as vrea sa plec in afara. Probabil sa fac o facultate de actorie si sa continui si cu sportul in paralel", a mai spus Ruben.