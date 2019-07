Caster Semenya, interzisa temporar din intrecerile feminine de 800 metri

Sportiva intersexuala va lipsi de la urmatoarea editie a Campionatele Mondiale, pentru ca produce testosteron „la aceleasi niveluri ca barbatii”.

Atleta sud-africana Caster Semenya, de doua ori campioana olimpica in proba de 800 de metri, nu va mai putea sa participe in intrecerea care i-a adus consacrarea, dupa ce a pierdut un proces deschis la Curtea Suprema a Elvetiei, care a schimbat, temporar cel putin, o decizie luata in luna iunie, cand suspendase punerea in aplicare a regulii IAAF privind sportivele cu nivel ridicat de hormoni. Pe 1 mai, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) respinsese apelul formulat de Semenya si de Federatia Sud-Africana de Atletism (ASA) impotriva regulii Diferentei de Dezvoltare Sexuala a IAAF, care cere ca sportivele cu hiperandrogenie sa isi reduca nivelul de testosteron si sa-l mentina sub o anumita limita pentru a putea sa concureze pe plan international in intrecerile feminine.

Semenya se afla de mai multi ani in centrul unui imens scandal si este contestata vehement de adversarele sale, dupa ce s-a descoperit ca ar avea un nivel prea ridicat de testosteron, principalul hormon masculin, aflat pe lista substantelor dopante peste un anumit nivel, dar si de intesexualitate, adica existenta trasaturilor specifice ambelor sexe. Printre evenimentele atletice importante la care va lipsi aceasta se afla Campionatele Mondiale, care vor avea loc in perioada 28 septembrie - 6 octombrie 2019, la Doha, in Qatar.

Desi celelalte atlete acuza ca ar fi ca si cum ar concura impotriva barbatilor, atunci cand o fac contra sud-africancei, pentru ca ea are atat cromozomi X, cat si Y, specific masculini, si ca nivelul de testosteron din organism se afla in limitele celor gasite in analizele facute atletilor de sex masculin, Semenya vrea sa faca apel la aceasta decizie, spunand ca „sunt foarte dezamagita sa fiu impiedicata sa imi apar titlul atat de greu castigat, dar acest lucru nu ma va descuraja sa continui lupta pentru apararea drepturilor omului pentru beneficiul tututor atletelor interesate de aceasta chestiune”.

Caster Semenya (28 ani) a castigat 2 titluri olimpice in proba de 800m (Londra 2012, Rio de Janeiro 2016), 3 medalii de aur in proba de 800m (2009, 2011, 2017) si 1 de bronz in cea de 1.500m (2017) la Campionatele Mondiale, plus medalii de aur la Continental Cup, Commenwealth Games si African Games, in proba sa favorita de 800m. In decembrie 2015, sportiva s-a casatorit cu Violet Raseboya, o alta atleta din Africa de Sud, cu care avusese o relatie indelungata.