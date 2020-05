Newcastle se pregateste DOMINE fotbalul englez! Vrea un super jucator de la Liverpool! Cormoranii nu se opun unei plecari 

Newcastle va fi preluata de un print din Arabia Saudita si va deveni cel mai bogat club din Premier League.

Newcastle si-a stabilit una dintre tinte. Xherdan Shaqiri, jucatorul lui Liverpool e in atentia printului care va prelua clubul si Newcastle poate profita de faptul ca Jurgen Klopp nu i-a oferit prea multe sanse jucatorului.

Shaqiri, international elvetian, a fost mereu un plus pentru partea stanga a atacului lui Liverpool atunci cand Klopp l-a utilizat. Cu toate acestea, jucatorul a fost mai mult rezerva si nu si-a putut demonstra calitatile.

Roma si Sevilla s-au interesat de Shaqiri in ianuarie, dar Liverpool nu se gandea sa il lase sa plece deoarece erau implicati in trei competitii in acel moment. Liverpool nu se va mai opune unui transfer in aceasta vara si ii va da drumul jucatorului daca asta e dorinta lui.

Shaqiri a costat-o pe Liverpool 14 miliaone de euro si pare dispus sa plece dupa ce 'cormoranii' l-au transferat pe postul sau si pe Takumi Minamino de la Sazlburg. Adam Lallana va pleca si el de la Liverpool, iar favorite pentru semnatura sa sunt Leicester si Burnley.