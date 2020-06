Printul saudit s-ar putea sa nu mai vina, dar Newcastle negociaza transferuri URIASE! Ce se intampla la club si pe cine vor sa aduca englezii 

Newcastle este unul dintre cluburile din Premier League cu planuri mari pentru sezonul viitor, insa totul atarna de un fir de ata.

Daca printul saudit cu o avere impresionanta va ajunge patronul lui Newcastle, la club va demara un proiect pe baza caruia, in sezonul urmator, echipa va incerca sa le puna probleme candidatelor la titlu.

Pentru a-si intari lotul, echipa de pe St James' Park a inceput sa negocieze cu Barcelona pentru transferul lui Philippe Coutinho.

Mijlocasul nu este dorit de Bayern si nici catalanii nu il vor inapoi, astfel ca brazilianul este in cautarea unei echipe la care sa evolueze din sezonul urmator.

Pana acum, din Premier League, si-au aratat interesul pentru el Tottenham, Chelsea si Manchester United, insa cel mai probabil el va ajunge la Newcastle, in cazul in care clubul va fi cumparat de sauditi. Potrivit France Football, achizitia nu mai este sigura pentru ca oficialii Premier League au demarat investigatii cu privire la cateva probleme legale pe care le are printul.

In ciuda faptului ca mai multi oameni au cerut ca achizitia sa fie blocata, presa britanica scrie mutarea se va face in cele din urma.

Asta ar fi un lucru bun si pentru Coutinho, dar si pentru Barcelona care, in caz contrar, ar trebui sa ii plateasca un salariu urias jucatorului care va ramane pe banca de rezerve.