Sa inceapa NEBUNIA! Sefii din Premier League au aprobat vanzarea lui Newcastle! Clubul va deveni cel mai BOGAT din Anglia si lupta la titlu se schimba radical

Newcastle va fi cumparata de printul Mohamed Biin Salman, un om care are o avere mai mare decat toti ceilalti paroni din Premier League la un loc.

Sefii din Premier League au aprobat vanzarea clubului Newcastle catre printul saudit, anunta The Sun. Astfel, echipa va deveni cea mai bogata din Anglia, dupa e averea lui Bin Salman este estimata la peste 900 de miliarde de euro, o cifra astronomica.

Va cumpara Newcastle cu 300 de milioane de euro, pentru a incerca sa devina campion in Premier League si sa castige in popularitate. Dupa ce documentel se vor face, se asteapta un anunt oficial undeva in jurul datei de 1 iunie.

Suporterii vor sa scape de Mike Ashley, actualul patron, si dau vina pe acesta pentru forma proasta prin care trece clubul si pe lipsa de investitii.

Acum, investitorii din Arabia Saudita, nu numai ca vin ca o salvare pentru club, dar pot face din Newcastle o reala candidata la titlu in urmatorii ani. S-a vorbit deja de transferurile lui Bale, Coutinho sau Cavani si de aducerea lui Mauricio Pochettino pe banca.

Steve Bruce, actualul antrenor de la Newcastle, a spus: "Daca este bine pentru Newcastle, iar clubul va incerca sa concureze cu echipele mari, e grozav." Asadar, se mai asteapta doar confirmarea oficiala din parte celor doua parti pentru a se finaliza aceasta afacere.

In acest moment, Newcastle este pe locul 13 in Premier League, cu 35 de puncte, la doar 8 puncte peste zona retrogradarii.