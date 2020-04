Seicul de la Newcastle a gasit antrenor pentru SUPER echipa pe care vrea sa o construiasca! Cine e favoritul printului pentru a prelua echipa

Seicul care va prelua Newcastle vrea sa isi faca o echipa stelara.

Mauricio Pochettino este favorit sa preia banca lui Newcastle, iar seicul este pregatit sa ii dea un salariu de peste 20 de milioane de euro pe sezon.

Mohamed Bin Salman este printul care e pregatit sa preia conducerea "Cotofenelor" si care doreste sa cucereasca Premier League cat mai repede. S-a vorbit de transferurile lui Bale, Coutinho sau Cavani, insa acestia trebuie sa aiba un antrenor pe masura.

Mauricio Pochettino a fost antrenorul lui Tottenham din 2014 pana in 2019, iar in prezent isi cauta echipa si este dornic sa antreneze in Anglia. Steve Bruce va ramane antrenorul lui Newcastle pana la finalul sezonului, chiar daca nu se stie cand va fi, potrivit Sky Sports.

Nici o decizie nu va fi luata pana Premier League decide daca va permite vanzarea lui Newcastle catre seicul Bin Salma. Acesta a fost impresionat de campania lui Pochettino la Tottenham, care a culminat cu finala Ligii Campionilor din 2019, pierduta impotriva lui Liverpool.

Daca afacerea cu Pochettino cade, seicul are in vedere un alt mare antrenor, pe Rafa Benitez. Antrenorul care a castigat Liga Campionilor cu Liverpool antreneaza in prezent in China, dar poate fi atras de o oferta din Anglia.