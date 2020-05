Newcastle pune banii jos pentru Gareth Bale! Clubul din Premier League, gata sa trimita oferta la Madrid: salariu FABULOS oferit jucatorului

Din articol Bale a ajuns la Real Madrid in 2013, cand a fost transferat de la Tottenham in schimbul a 101 milioane de euro

Newcastle este gata sa faca primul mare transfer dupa ce noii investitori au preluat clubul.

Bale a devenit principala tinta a noilor investitori de la Newcastle. Miliardarii sunt gata sa ofere madrilenilor 50 de milioane de euro pentru galezul de 30 de ani.

Potrivit Mundo Deportivo, care citeaza Four Four Two, clubul din Premier League este dispus sa ii ofere lui Bale un salariu de 15 milioane de euro pe sezon, cat castiga in prezent si la Real Madrid.

Mutarea are sanse sa se realizeze, oferta fiind una pe placul lui Gareth Bale, iar proiectul lui Newcastle este unul destul de indraznet odata venirea seicilor la club.

Clubul din Madrid este si el multumit cu oferta de 50 de milioane de euro si va incerca sa il convinga pe Bale sa accepte oferta. Totul sta acum in mainile jucatorului care va trebui sa decida daca se intoarce cu familia in Anglia sau isi va termina contractul cu Real, care ii expira in 2022.

