Cine a spus ca Real Madrid si Barcelona sunt de nerefuzat? Fotbalistul care a refuzat granzii din La Liga pentru a juca la Newcastle

Starul lui Licester, Ayoze Perez, a dezvaluit ca a refuzat ofertele de la Real Madrid si Barcelona in 2014 pentru a juca la Newcastle.

Spaniolul se transfera in 2014 pe St James' Park de la Tenerife, contra sumei de 2 milioane de euro. Fotbalistul in varsta de 26 de ani a declarat pentru talkSPORT ca a ales sa se transfere la clubul din Premier League, chiar daca a avut oferte de la cluburi puternice din Europa.

"Am fost dorit de Real Madrid si Barcelona, dar asta ar fi insemnat sa joc pentru echipele secunde, care evolueaza in liga a doua. Am avut de ales intre Porto si Newcastle", a declarat Perez pentru talkSport.

"Evident, este mereu special sa joci pentru Real Madrid sau Barcelona. Faptul ca trebuia sa joc pentru echipa a doua m-a determinat sa cred ca nu este cea mai buna decizie. Am fost aproape sa merg la Porto, dar mutarea a picat. In acel moment cei de la Newcastle au sunat si au fost foarte interesati de mine. Eu mereu am visat sa joc in Premier League, asa ca asta a fost oportunitatea mea", a declarat jucatorul lui Leicester.

Perez a evoluat 5 sezone pentru Newcastle, timp in care a adunat 195 de meciuri si a reusit sa inscrie 48 de goluri. Vara trecuta a fost cumparat de Licester contra sumei de 33 de milioane de euro.