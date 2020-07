Preluarea lui Newcastle de catre printul Arabiei Saudite a cazut! Bin Salman e furios pe oficialii Premier League

Sauditii si-au retras oferta, dupa ce dosarul lor a fost analizat timp de patru luni de zile.

Sauditii s-au retras din consortiul care oferise 300 de milioane de lire sterline pentru preluarea clubului Newcastle United, unul dintre cele mai importante din Premier League. Consotiul era alcatuit din PCP Capital Partners (10%, condus de Amanda Staverley, afacerista americana care a fost reprezentanta lui Thaksin Shinawatra, in timpul vanzarii clubului Manchester City catre Seicul Mansour), familia Reuben (10%, una dintre cele mai bogate din Marea Britanie) si Saudi Arabia Public Investment Fund (80%). Planul era ca Staveley sa conduca afacerea, dar preluarea a fost blocata de conducerea Premier League, care a analizat, in ultimele 4 luni, in cadrul Owners and Directors Test, sursa fondurilor saudite si efectul asupra imaginii competitiei, din moment ce conducerea statului saudit este acuzata frecvent de incalcari grave ale drepturilor omului.

Staveley spune ca sustinatorii financiari din Arabia Saudita au devenit frustrati de examinarea considerata exagerat de minutioasa din Premier League si au anuntat ca isi retrag oferta. De asemenea, preluarea a devenit si mai improbabila, fiind complicata de un raport al Organizatiei Mondiale a Comertului, care a constatat ca reprezentantii statului saudit au facilitat activitatea retelei de piraterie informatica beoutQ, care a transmis ilegal o serie de evenimente sportive transmise prin satelit, inclusiv meciuri din Premier League, aducand prejudicii de miliarde de euro.

„Aveam un plan de investitii de 250 de milioane de lire sterline in club in primii ani. Si, pe deasupra, planuiam investitii masive in oras, in locuinte, in tot. Am discutat cu consiliul. Newcastle este ultimul mare club neexploatat din Premier League. Ultimul mare club cu atat de mult potential de crestere si imbunatatire si cu un grup de suporteri, care erau deja acolo si care isi doreau atat de mult. Nu am avut o problema cu Mike Ashley. Au fost ceruti mai multi bani, dar am fost de acord, ajunsesem la o intelegere. Ei spuneau ’Stii ce, nu te vom respinge, dar nici nu te vom aproba, asa ca vom sta aici aici luna dupa luna’. Afacerea a cazut, singura sansa pentru realizarea ei ar fi o actiune masiva de suport din partea fanilor”, a spus Staveley.

Preluarea clubului de catre Printul Mohammed bin Salman, aflat pe lista celor mai bogate persoane din lume, cu o avere personala estima la 17 miliarde de lire sterline si cu acces la cele peste 300 de miliarde de lire sterline ale Public Investment Fund of Saudi Arabia, era asteptat cu sufletul al gura de fanii lui Newcastle, care au criticat vehement, in ultimii ani, lipsa de investitii din partea patronului Mike Ashley.

De asemenea, transferurile importante care erau anuntate, daca clubul isi schimba proprietarul, precum Gonzalo Higuain (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Gareth Bale (Real Madrid), Jesse Lingard (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona), Federico Chiesa (Fiorentina), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Odsonne Edouard (Celtic), Demaray Gray (Leicester), Callum Wilson si David Brooks (Bournemouth), John McGinn (Aston Villa), Todd Cantwell (Norwich), Wout Weghorst (Wolfsburg), Marcos Alonso (Chelsea) si Xherdan Shaqiri (Liverpool), au cazut.

Newcastle poate ajunge acum pe mana unui investitor american, iar Bin Salman poate face o alta oferta de cumparare pentru cluburi din Franta, Italia sau Spania.