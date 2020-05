Liverpool are concurenta puternica! Milionarii de la Newcastle au intrat in cursa pentru cel mai apreciat fundas din Serie A

Noii potentiali proprietari de la Newcastle sunt interesati de serviciile lui Kalidou Koulibaly.

Cel mai probabil, fundasul lui Napoli va parasi clubul italian in aceasta vara, iar conducerea clubului din sudul italiei spera sa obtina din transferul lui cel putin 80 de milioane de euro.

Mike Ashley, actualul finantator, a acceptat sa vanda clubul pentru 300 de milioane de euro familiei suverane din Arabia Saudita.

Koulibaly este in continuare urmarit de cluburi precum Liverpool, PSG si Tottenham Hotspur.

Newcastle are potentialul de a deveni unul dintre cele mai puternice cluburi din lume, datorita sutelor de milione pe care arabii sunt dispusi sa ii investeasca. Factorul financiar l-ar putea convinge pe Koulibaly sa accepte provocarea unei mutari pe St James' Park.

Fundasul in varsta de 28 de ani mai are contract cu Napoli pana in 2023. El a mai fost dorit de "cotofene" in 2015, dar ales sa mearga pe Stadio San Paolo.

Parcursul lui Koulibaly la Napoli: