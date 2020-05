Coutinho ar putea fi protagonistul proiectului de sute de milioane de la Newcastle. Ce antrenor il vrea pe brazilian

Jurnalistii britanici nu il vad pe Pochettino pe banca lui Newcastle.

Un print, care are o avere mai mare decat toti ceilalti patroni din Premier League, o va cumpara pe Newcastle. La club va demara un proiect pe baza caruia, in sezonul urmator, echipa le va pune probleme candidatelor la titlu.

Una dintre schimbarile ce ar putea avea loc la Newcastle este legata de numele lui Rafael Benitez. Desi pana acum s-a vorbit despre aducerea lui Mauricio Pochettino pe banca, jurnalistii britanici speculeaza revenirea lui Benitez la un an de la despartirea lui de clubul pe care l-a pregatit in perioada 2016-2019.

Mai mult decat atat, The Telegraph da asigurari ca Benitez lucreaza deja la un posibil 11 cu care sa faca senzatie in Premier League. Avand in vedere ca Newcastle s-a aratat interesata de mutarea lui Coutinho, presa din Anglia considera ca el va fi nucleul proiectului pe care il va implementa Benitez.

De asemenea, alte transferuri pe care le-ar putea face trupa din St. James Park in aceasta vara ii vizeaza pe Ross Barkley (Chelsea), John Stones (Manchester City) si John McGinn (Aston Villa).

In echipa de vis a lui Benitez, Coutinho ar putea fi insotit de Cavani si Rondon, si acestia urmand a ajunge la Newcastle, conform speculatiilor presei din Regat.