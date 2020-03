Newcastle e primul club din Premier League care si-a trimis angajatii in somaj tehnic pentru a putea fi platiti de guvern

"Magpies" au cerut ajutor guvernamental pentru toti angajatii, in afara de cei de la prima echipa.

Angajatii clubului Newcastle United au primit un email prin care au fost anuntati ca multi dintre ei, printre care ingrijitorii, scouterii, antrenorii de juniori sau cei de la marketing si fundatia caritabila, vor fi trecuti in somaj tehnic pentru a putea accesa fonduri guvrnamentale prin care se asigura ca isi primesc 80% din salarii, dar nu mai mult de 2.500 de lire sterline pe luna. Clubul din Nord-Estul Angliei pierde la fiecare meci de pe teren propriu nejucat cel putin 1 milion de lire sterline, iar alte cluburi din Premier League ar putea sa faca un anunt similar in perioada urmatoare, pentru ca Marea Britanie a inregistrat deja 22.000 de infectari cu coronavirus si peste 1.400 de decese, iar criza medicala este departe de a fi incheiata.

Vestea buna pentru fanii echipei este ca contestatul patron Mike Ashley se afla in negocieri avansate pentru vanzarea clubului, contra sumei de 340 de milioane de lire sterline. Un pachet de 80% din actiuni ar urma ajunga la Saudi Arabia Public Investment Fund, in timp ce cate 10% ar fi cumparate de holdingulul PCP Capital detinut de Amanda Staveley si de familia Reuben, una dintre cele mai bogate din Marea Britanie, cu o avere de 18 miliarde de lire sterline, care are in proprietate si hipodromul din Newcastle. In ultimii ani, Ashley a fost puternic contestat de fani pentru lipsa de investitii si pentru ca a refuzat doua oferte concrete, venite din partea Amandei Staveley si a Bin Zayed Group (Emiratele Arabe Unite), pentru unul dintre cele mai importante cluburi din Premier League.