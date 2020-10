ULTIMA ORA! Virgil van Dijk s-a operat dupa accidentarea HORROR din meciul cu Everton! Ce se va intampla in perioada urmatoare cu cel mai bun fundas din lume

In urma cu putin timp, Liverpool a anuntat prin intermediul site-ului oficial ca operatia fundasului olandez a avut loc la o clinica din Londra si s-a incheiat cu succes.

In acelasi comunicat se arata ca van Dijk va incepe in cel mai scurt timp recuperarea sub supravegherea personalului medical al clubului.

Inca nu a fost stabilita o data exacta la care olandezul lui Liverpool s-ar putea intoarce pe teren.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.

He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department ????