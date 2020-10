Se plimba cu o LADA de cateva mii de LEI, iar acum are masini de sute de mii de EURO! Cum arata garajul lui Khabib Nurmagomedov, legenda retrasa recent din UFC

Khabib Nurmagomedov este unul dintre in voga sportivi ai momentului, dupa ce a reusit o noua victorie uriasa in UFC, iar la finalul galei s-a retras neinvins din competitie.

Khabib Nurmagomedov si-a anuntat retragerea dupa Gala UFC 254, cand l-a invins in runda a doua prin submisie pe Justin Gaethje.

Khabib a facut anuntul la finalul meciului, spunand ca i-a promis mamei ca nu va mai intra in cusca fara tatal sau in colt. Tatal lui Khabib a incetat din viata in acest an, din cauza infectiei cu Covid-19.

Luptatorul paraseste cusca UFC neinvins, avand in palmares 29 de victorii si nicio infrangere.

Nascut in Daghestan intr-o familie modesta, Khabib a dat pana in 2 mii de euro pe prima sa masina, care a fost o Lada Priora.

Acum, cu avere de aproape 25 de milioane de euro, bani stransi din luptele in cusca, Khabib se poate lauda cu o colectie de masini impresionanta.

Garajul lui Khabib detine bolizi de cateva sute de mii de euro, iar piesa de rezistenta este un Ferrari California, in valoare de aproximativ 165.000 de euro.

De asemenea, luptatorul detine si un Mercedes-Benz AMG GT, cu un motor V8 Bi-Turbo, care costa aproximativ 145.000 de euro.

Khabib are si un BMW Seria 6, care are un pret de pornire de peste 50.000 de euro.

Din garaj nu lipseste nici o masina de teren impresionanta, iar aceasta este o Toyota Land Cruiser J200, iar pretul de baza al acesteia este de peste 70.000 de euro.

