Cele două echipe s-au întâlnit vineri seară, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 22 din primul eșalon al Italiei, Serie A, pe stadionul ”Giuseppe Meazza” din Milano.



La capătul celor 90 de minute, Inter a înregistrat toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 6-2, în contextul în care oaspeții au condus cu 2-0 după primele 23 de minute.



Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a revenit spectaculos în ultima etapă din Serie A: ”Curajul îl răsplătește din plin”



În minutul 34, Chivu a făcut o schimbare care a întors soarta partidei. L-a înlocuit pe Luis Henrique cu Federico Dimarco și a început asediul ”nerazzurrilor”.



”Pentru cum a gestionat handicapul de două goluri, Chivu a fost notat de publicația TuttoMercatoWeb cu 7. Italienii nu au putut să nu remarce schimbarea din minutul 34.



Abordarea meciului de către ai săi este inexplicabilă, ca într-un amical de vară. Face o alegere curajoasă, cu riscul de a pune în pericol echilibrul emoțional al unui jucător deja în dificultate, Luis Henrique.



Iar curajul de a-l introduce pe Dimarco încă din minutul 34, fără a aștepta pauza, îl răsplătește din plin: chiar Dimarco este cel care declanșează revenirea imediată și o finalizează în repriza a doua.



Apoi revine Interul său, cel care mușcă adversarii mai mici. Și celelalte mutări funcționează toate, de la Bonny la Thuram”, a scris TMW.

