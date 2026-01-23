Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat că s-a săturat de inconstanța lui Denis Alibec și că e dispus să-l vândă oricând dacă primește 200.000 de euro în schimbul atacantului.



Evoluțiile modeste ale lui Alibec vin și în contextul în care fostul internațional român a fost accidentat și a stat mai mult pe bancă în actuala stagiune decât pe suprafața de teren.



Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”



FC Botoșani era dispusă la un moment dat să-l aducă pe Denis Alibec, dar mutarea a picat. Acum, Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a fost întrebat din nou despre Alibec, dar a semnalat că nu-l mai interesează acest subiect.



Iftime a explicat că nu doar el, dar nimeni nu va plăti cele 200.000 de euro cerute de Becali în schimbul lui Alibec.



”(n.r. Mai sunteți interesat de Alibec?) Nu. Nu dădeam banii ăia. Nu îi dă nimeni banii ăia! Pentru că, din păcate, l-a făcut praf pe Alibec. Adică nu a jucat deloc, pe nicăieri, pare. E clar că viitorul lui acolo e scurt. Așa că, probabil, va trebui să-i dea drumul domnul Becali.



Am avut o discuție, îl așteptam pe Denis, era o chestie interesantă, dar între timp ne-am repoziționat, cumva.



(n.r. Credeți că era cea mai bună decizie pentru el să vină în iarnă la Botoșani?) Cred că cea mai bună decizie din ultimii ani, din cariera lui. La noi se relansa. Juca fotbal, că el e fotbalist, nu stă pe banca de rezerve. A demonstrat-o de atâtea ori”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

Monsef Bakrar a deblocat tabela de marcaj în minutul 7, iar Beljo Drena a dublat avantajul în minutul 11. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 42, iar în actul secund Dinamo Zagreb a turat și mai mult motoarele.



Mai întâi, Beljo a realizat ”dubla” în minutul 71 și a dus scorul la 3-1, iar în minutele de prelungire Sandro Kulenovic a închis tabela de marcaj la 4-1. Dinamo Zagreb a mai avut și un gol anulat pe motiv de ofsaid.

