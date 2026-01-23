Echipa antrenată de Cristi Chivu a câștigat cu 6-2 duelul cu Pisa de pe „San Siro”, care a deschis etapa 22 din Serie A.

Marcatorii lui Inter au fost Zilinski (39') din penalty, Martinez (41'), Pio Esposito (45+2'), Dimarco (82'), Bonny (86'), Mkhitaryan (90+6'), în timp ce de la echipa lui Marius Marin a înscris în două rânduri Moreo (11', 23') .



Cum arată clasamentul în Serie A după o nouă victorie a lui Inter



Inter nu își permitea să piardă aceast duel cu ultima clasată din Serie A, iar startul nu a fost deloc unul convingător.

„Nerazzurrii” au revenit repede de la 0-2, iar echipa lui Cristi Chivu a condus cu 3-2 la pauză.

În urma acestui succes, în care jucătorii lui Inter au arătat personalitate și determinare, formația din Milano s-a distanțat în fruntea clasamentului și are 52 de puncte în 23 de meciuri jucate.

Inter este la șase „lungimi” peste AC Milan și principala urmăritoare a formației antrenate de Chivu va juca în această rundă în deplasarea la AS Roma.

Napoli (43 de puncte) și AS Roma (42 de puncte) sunt echipele care ocupă următoarele poziții în campionat, adică locul trei, respectiv patru.

Pisa se află pe ultimul loc în Serie A și are doar 14 puncte, la egalitate cu Verona. Echipa lui Marius Marin are o singură victorie în Serie A în acest sezon.

