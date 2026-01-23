Campioana României avea nevoie de un rezultat pozitiv la Zagreb pentru a fi la ”mâna ei” înainte de ultima etapă din faza principală a UEFA Europa League, în care va întâlni Fenerbahce pe teren propriu. Acum, FCSB are nevoie de o victorie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor, așa cum Sport.ro a explicat AICI.



Gigi Becali a reacționat dur după eșecul care a compromis, în mare parte, șansele de calificare ale echipei sale în primăvara europeană. Finanțatorul echipei a anunțat și primul jucător care va pleca de la echipa sa după eșecul usturător de la Zagreb.



Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous



Printre altele, patronul echipei a fost întrebat și despre soarta lui Elias Charalambous, iar discursul său s-a schimbat. Este de părere că antrenorul cipriot nu mai are aceeași autoritate în ochii jucătorilor.



„Nu s-a terminat benzina la Charalambous, nu. Cred că nu îl mai ascultă ei, jucătorii. Din moment ce nu au faze de joc elaborate, înseamnă că nu îl ascultă jucătorii pe Charalambous. Așa cred eu.



Când omul e mai bogat, e mai important. Când omul prinde și vechime la echipă, e chiar mai important. Ei sunt mult mai bogați acum, în doi ani de zile au câștigat toți sute de mii, milioane de euro. Din motivul acesta nu îl mai ascultă pe Charalambous, eu așa cred”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



Elias Charalambous este antrenorul echipei din 2023. Cu el pe banca tehnică, FCSB a câștigat nu mai puțin de două titluri, iar până acum a strâns 160 de meciuri în toate competițiile.



FCSB, aproape eliminată din Europa League



Roș-albaștrii ocupă, la finalul rundei a 7-a din grupa unică, locul 29 cu 6 puncte și un golaveraj de -7.



Se luptă pentru calificare în special cu: Go Ahead Eagles (poziția a 30-a, -8 golaveraj, 6 puncte), Salzburg (28, -4, 6), FC Basel (27, -3, 6), Feyenoord (26, -3, 6), Ludogorets (25, -4, 7) și Celtic (24, -4, 8). Scoțienii ocupă ultima poziție de play-off.



Mai sunt angrenate în lupta pentru play-off Young Boys (locul 23, -5 golaveraj, 9 puncte), Brann (22, -1, 9) și Lille (21, +2, 9).

