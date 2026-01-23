Mihai Stoica a confirmat vineri că Dennis Politic este pe picior de plecare de la FCSB, urmând să fie cedat temporar la o altă formație pentru a avea mai multe oportunități de joc.



Dennis Politic, extrema stângă adusă cu speranțe mari la începutul acestui sezon, nu a reușit să convingă în tricoul roș-albastru. După umilința suferită de campioana României la Zagreb, scor 1-4 în Europa League, oficialii clubului pregătesc deja mutări la nivelul lotului. Intrat la pauză în locul lui David Miculescu în partida de pe „Maksimir”, fotbalistul de 25 de ani nu a putut schimba soarta jocului, iar viitorul său pare acum departe de București.



Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a dezvălui la Prima Sport care va fi viitorul jucătorului cotat la 1,2 milioane de euro: „Probabil că Dennis Politic va pleca sub formă de împrumut. Sunt șanse foarte mari ca el să plece sub formă de împrumut. Există posibilitatea asta. Da (n.r. - au discuții concrete cu club)”.



Nu s-a impus la campioană



Transferat de la rivala Dinamo în iulie 2025, Politic a avut o prezență meteorică în echipa pregătită de Elias Charalambous. Statisticile sunt elocvente în acest sens: a bifat doar 14% din minutele posibile în SuperLiga, fără să reușească vreun gol sau vreo pasă decisivă în actuala stagiune.



Deși mai are contract valabil până în vara lui 2029, lipsa realizărilor l-a determinat pe Gigi Becali să ia o decizie radicală în privința fotbalistului venit de la Dinamo.

