Rămas liber de contract după despărțirea de FCSB din iarnă, Malcom Edjouma (29 de ani) se află în negocieri avansate cu Raja Casablanca din Maroc, în vederea unei posibile reveniri pe continentul african în perioada curentă de transferuri.

Malcom Edjouma, aproape de revenirea în Maroc

Mijlocașul se numără printre jucătorii doriți foarte mult de conducerea sportivă a clubului marocan, informează site-ul africafoot.com.

Născut în Franța, Edjouma ar avea șansa să se întoarcă în țara pe care a ales să o reprezinte la nivel internațional. Mijlocașul central a fost convocat la naționala Marocului, însă nu a apucat să debuteze.

Edjouma, prezentat ca un star în presa africană

Jurnaliștii africani menționați anterior i-au făcut un portret lui Malcom Edjouma asemănător unui star veritabil.

„În vârstă de 29 de ani, Malcom Edjouma este unul dintre acei jucători care și-au construit cariera printr-un parcurs european bogat și treptat, permițându-i să dobândească o experiență tehnică și tactică solidă. Născut pe 8 octombrie 1996, la Toulouse, a fost antrenat în Franța, unde și-a început cariera la Balma, înainte de a se alătura echipei de rezerve a lui Châteauroux, jucând apoi pentru Belfort, club cu care a început să se facă cunoscut datorită forței sale fizice și versatilității la mijlocul terenului.



Perioada petrecută la Concarneau a marcat un pas semnificativ în cariera sa, deoarece a beneficiat de un timp de joc substanțial, contribuind la stabilitatea echipei și deschizându-i ușa primei sale experiențe în afara Franței. Apoi a semnat cu Lorient înainte de a porni într-o aventură în străinătate, jucând în România pentru Viitorul Constanța.



Edjouma a avut și o scurtă perioadă în Belgia, la Roeselare, înainte de a se întoarce în România la Botoșani, unde s-a impus ca titular incontestabil la mijlocul terenului. Performanțele sale constante au atras apoi interesul unui club de top din liga românească.

FCSB, considerată cea mai importantă experiență a lui Edjouma

În 2022, s-a alăturat echipei FCSB, marcând cea mai importantă perioadă a carierei sale. La clubul din Capitală a jucat peste 90 de meciuri în toate competițiile, marcând peste zece goluri și oferind numeroase pase decisive, participând totodată la competiții europene. Această performanță i-a confirmat statutul de mijlocaș robust, disciplinat și de încredere.



În sezonul 2023/24, jucătorul marocan și-a continuat cariera internațională în Italia, unde a fost împrumutat la Bari în Serie B. Acolo a jucat 22 de meciuri de campionat, a marcat două goluri și a acumulat experiență suplimentară într-una dintre cele mai solicitante ligi din punct de vedere tactic.

La nivel internațional, Malcom Edjouma a fost eligibil pentru mai multe echipe naționale, dar a ales să reprezinte Marocul. El a fost convocat deja la echipa națională marocană, demonstrându-și clar atașamentul față de rădăcinile sale și dorința de a apăra culorile naționale.



Calitățile remarcate de jurnaliști



Cu o forță fizică deosebită și capacitatea de a juca atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca mijlocaș box-to-box, Edjouma se remarcă și prin calitatea șuturilor sale și impactul său în dueluri. Acum liber de contract, profilul său experimentat și versatil corespunde criteriilor căutate de mai multe cluburi”, notează africafoot.com.

Sursa citată menționează că discuțiile dintre Malcom Edjouma și Raja Casablanca sunt îl plină desfășurare. Ocupanta locului 4 din prima ligă marocană caută soluții pentru a-și întări mijlocul terenului.

