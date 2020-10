Exclusiv | Florin Lovin ii ia apararea lui Dan Petrescu dupa criticile primite de antrenorul CFR-ului! "Este suparat si cred ca are dreptate!"

Dan Petrescu a fost de multe ori criticat pentru stilul de joc defensiv pe care il adopta la CFR.

Antrenorul CFR-ului s-a aratat in mai multe momente iritat de criticile care ii sunt aduse, ultima data la conferinta de presa de dupa meciul cu Young Boys Berna.

Fostul fotbalist al Astrei Giurgiu si al FCSB-ului, Florin Lovin, considera ca antrenorul de 52 de ani este indreptatit sa fie deranjat de criticile pe care le primeste. Lovin este de parere ca Petrescu nu este apreciat in conformitate cu performantele pe care le-a obtinut de-a lungul timpului in cariera de antrenor.

"Cred ca supararea lui Dan Petrescu vine din faptul ca la ce performante a obtinut pentru CFR, totusi nu este apreciat la valoarea sa. Este suparat si cred ca are dreptate. S-a saturat sa faca atatea performante si totusi toata lumea sa il critice. Pentru mine este o surpriza ca CFR este prima in grupa. TSKA este o echipa buna. Este o grupa in care se vor bate toate echipele pana in ultima etapa", a spus Lovin la Ora exacta in sport.

Dan Petrescu a castigat 3 titluri consecutive in Liga 1 cu CFR Cluj si a calificat echipa pentru al doilea sezon consecutiv in grupele Europa League.