Fotbalistul a bifat 23 de apariții pentru gruparea roș-albastră în toate competițiile din acest sezon. Și-a trecut însă numele pe tabela de marcaj doar de trei ori, iar FCSB este nemulțumită de serviciile acestuia.



Adus cu surle și trâmbițe în vară, Dennis Politic poate pleca de la FCSB în această iarnă. Unde ar putea ajunge atacantul



În aceste momente, din informațiile Sport.ro și Pro TV, se discută un împrumut în Grecia pentru Dennis Politic până în vară. Ulterior, fotbalistul se va întoarce la FCSB, unde are contract până la finalul sezonului 2028/29.



Pentru Dennis Politic, FCSB l-a cedat la Dinamo pe Alexandru Musi, care s-a integrat bine în lotul lui Zeljko Kopic. Pe lângă Musi, Gigi Becali le-a oferit ”câinilor” și un milion de euro în schimbul lui Politic.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit astăzi la televiziunea Prima Sport despre faptul că roș-albaștrii iau în considerare trimiterea lui Politic sub formă de împrumut la un alt club.



Rămâne de văzut unde mai exact în Grecia va ajunge Politic. În zilele următoare transferul poate fi anunțat oficial de ambele părți.



”Probabil că Dennis Politic va pleca sub formă de împrumut. Sunt șanse foarte mari ca el să plece sub formă de împrumut. Există posibilitatea asta”, a spus MM Stoica.

