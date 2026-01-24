Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a pierdut set și a acuzat crampe musculare, într-o zi caniculară la Melbourne, în care termometrele au arătat peste 37 de grade Celsius la umbră.

În turul trei al Openului Australian 2026, disputat cu americanul Eliot Spizzirri (24 de ani, 85 ATP) - care a reușit să îl elimine pe talentatul brazilian, Joao Fonseca, în prima rundă, Sinner a avut nevoie de 3 ore și 42 de minute pentru a obține victoria, scor 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Sinner supraviețuiește caniculei și unui adversar mai bine adaptat la condiții

Sinner a ajuns la 17 victorii consecutive în Openul Australian după ce a fost condus cu 3-1 în setul trei, la scorul de 1-1 la seturi.

În momentul psihologic al partidei, la care s-a ajuns în urma crampelor suferite de Sinner, Darren Cahill și-a sfătuit elevul să reziste cu orice preț: „măcar termină setul trei, chiar dacă trebuie să umbli pe teren,” i-a transmis Cahill lui Sinner, în timpul meciului, informează Olly.

„Nu știu ce să fac,” i-a comunicat, în prealabil, Sinner lui Cahill.

Organizatorii turneului au luat decizia de a suspenda desfășurarea meciului, în momentul critic, deoarece temperatura resimțită pe teren depășea 32,2 grade Celsius.

Pauza i-a făcut bine lui Sinner, care a revenit în joc și, chiar dacă a lăsat impresia că nu a scăpat complet de efectele crampelor, a reușit să își ducă misiunea la bun sfârșit.

În optimile de finală, Jannik Sinner îl va întâlni pe compatriotul Luciano Darderi (25 ATP), care l-a eliminat în turul trei pe rusul Karen Khachanov, 7-6 (5), 3-6, 6-3, 6-4.

