Giuleștenii l-au pus vara trecută pe Costel Gâlcă antrenor principal, după ce Marius Șumudică s-a despărțit de echipă spre finalul stagiunii precedente. De-a lungul sezonului, Gâlcă s-a tot plâns de faptul că Rapid are un lot cantitativ, dar nu și calitativ.

Iar în această fereastră de transferuri din iarnă, Rapid s-a despărțit de câțiva jucători și au adus cinci fotbaliști: Daniel Paraschiv, Olimpiu Moruțan, Dejan Iliev, Robert Sălceanu și pe Jesus Fernandez.

Mai mult decât atât, Victor Angelescu, acționarul minoritar din Grant, a anunțat că Rapid va mai închide un transfer în perioada de mercato. Este vorba despre un brazilian pe nume Talisson, în vârstă de 23 de ani, care a evoluat până acum în Brazilia, la Avai.

Rapid mai dă o lovitură după transferul lui Moruțan: ”Bandă, atacant și în spatele vârfului. Nu are cum să mai fie nemulțumit Gâlcă”

”Un jucător brazilian de 23 de ani, care poate evolua oriunde în bandă, și în spatele vârfului, inclusiv atacant. A fost urmărit de mai mult timp, suntem în negocieri de vreo două săptămâni. Am ajuns la un acord și a ajuns în țară. Fiind brazilian, o să ne ia 3 săptămâni sau o lună ca să poată să joace, e brazilian și nu are altfel de pașaport.



Am plătit o sumă mică pentru transfer. L-au urmărit cei din departamentul de scouting, s-a uitat și Costel, i-a plăcut, și am decis să-l luăm. E jucător de picior drept.



Nu mai avem nicio negociere pentru această perioadă. Pe Talisson l-am adus pentru că i-am cedat pe Micovschi și Rareș Pop, care joacă în bancă. Transfer definitiv, un an și jumătate plus opțiune de prelungire.



E polivalent, poate să joace și 10, și extremă dreapta, cam astea două poziții a jucat. Va ține de Costel. Costel decide dacă va juca și în altă parte.



Nu cred că are cum să fie nemulțumit de lot Costel, am adus jucători, suntem fericiți cu această perioadă de transferuri, sperăm că vor și demonstra”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

