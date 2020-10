EXCLUSIV | Florin Lovin, ATAC la conducatorii fotbalului romanesc! "Se fac angajari numai pe pile! Nu pot sa inteleg cum oameni ca ei nu au loc in fotbalul romanesc!"

Fotbalul romanesc se afla intr-un declin evident in ultimii ani.

Dupa ultimele rezultate inregistrate de echipa nationala a Romaniei s-a discutat foarte mult despre cauzele care au dus la aceasta cadere a fotbalului din Romania, atat la nivel de echipe nationale, cat si la cel de cluburi.

Intr-o interventie la emisiunea Ora exacta in sport de la Pro X, fostul fotbalist de la FCSB si Astra Giurgiu, Florin Lovin, a explicat motivele care, in viziunea sa, au condus la scaderea nivelului fotbalului romanesc. El a explicat ca la nivel de copii si juniori activeaza antrenori fara o pregatire serioasa in domeniu, in vreme ce oameni cu o experienta bogata sunt neglijati si fortati sa mearga sa antreneze in alte tari.

"Nu pot sa inteleg cum oameni precum Ogararu sau Galca nu au loc in fotbalul romanesc. Ogarararu a antrenat la grupele de copii ale lui Ajax, a fost secundul lui Jaap Stam, i-a antrenat pe de Ligt si pe de Jong. Va dati seama ce experienta bogata are. Galca a castigat campionatul, cupa si supercupa cu FCSB si a plecat in Danemarca. La noi nu era bun. Se fac angajari numai pe pile. Antrenorii de la copii si juniori sunt sub mediocri, nu au nicio pregatire. Cand oamenii de valoare pleaca de la noi, ne trezim ca ne antreneaza cine ne antreneaza si de aia avem rezultatele pe care le avem", a spus fostul fotbalist de la FCSB.