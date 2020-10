Suporterii FCSB-ului fac apel la interventia lui Mihai Stoica! "Iesim sa vorbim la TV doar de dragul de a vorbi, nu facem nimic! Trebuie sa ne sustina mai mult!"

Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB, face un apel la conducerea clubului pentru a-i sustine pe suporteri, care isi doresc sa revina in Ghencea.

Suporterii FCSB-ului nu vor sa renunte sub nicio forma la visul de a-si vedea echipa favorita in Ghencea si cer ajutorul conducerii clubului pentru asta.

Gigi Becali declara in primavara acestui an ca nu se mai gandeste sa duca echipa in Ghencea, iar drept urmare, in toamna a facut cerere oficiala pentru a juca pe stadionul Arcul de Triumf.

Cu toate acestea, fanii echipei nu vor sa accepte acest lucru:

"Vreau ca si clubul nostru, ma refer la cei din conducere, sa ne sustina mai mult in demersul nostru de a juca in Ghencea. Pana acum nu am vazut nicio implicare si nicio declaratie in acest sens. Daca iesim sa vorbim asa pe la TV, doar de dragul de a vorbi, nu facem nimic. Suporterii Stelei din Diaspora vor sa vina in tara si sa facem ceva legal pentru a ne manifesta dorinta de a juca in Ghencea. Acolo este casa noastra", a spus Gheorghe Mustata, pentru Pro Sport.

"Pai, n-am cum sa joc acolo, nu vezi ca fac suporterii scandal? Imi vad de treaba mea, vor fi la stadioane acum... Ce sa fac eu cu atatea stadioane?!", spunea Gigi Becali in aprilie.

Gigi Becali s-a retras intre timp din viata publica si nu mai vrea ofere niciun comentariu cu privire la echipa pe care o patroneaza.

Principalul purtator de cuvant de la FCSB a devenit Mihai Stoica, pus recent in functia de manager general al clubului.