Inter vine după al treilea eșec consecutiv în Champions League, 1-3 contra lui Arsenal, însă trupa lui Cristi Chivu este lider în Serie A și s-ar putea distanța din nou la șase puncte de a doua clasată AC Milan, în cazul în care învinge Pisa.



De partea cealaltă, Pisa se zbate în subsolul clasamentului. Nou-promovata a obținut o singură victorie în acest sezon și e pe locul 19, penultimul, cu 14 puncte.



Cristi Chivu este așteptat să înceapă cu un atac format din Lautaro Martinez și Pio Esposito, cel din urmă intrând excelent în repriza secundă contra lui Arsenal.



De partea cealaltă, internaționalul român Marius Marin este anunțat din nou titular la Pisa. Mijlocașul se află în ultimele luni de contract cu formația toscană, însă a început să intre din nou în planurile antrenorului Alberto Gilardino.



În partida tur dintre cele două, disputată pe 30 noiembrie, Inter s-a impus la Pisa cu 2-0, după dubla lui Lautaro Martinez din repriza secundă.

