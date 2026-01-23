LIVE TEXT Inter - Pisa, de la 21:45. Chivu, obligat să învingă. Marius Marin, anunțat titular

Inter - Pisa, de la 21:45. Chivu, obligat să învingă. Marius Marin, anunțat titular Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano primește vizita celor de la Pisa, vineri, de la ora 21:45, în runda cu numărul 22 din Serie A.

TAGS:
Inter Milanocristi chivumarius marinPisa
Din articol

Inter - Pisa, LIVE TEXT de la 21:45

Inter vine după al treilea eșec consecutiv în Champions League, 1-3 contra lui Arsenal, însă trupa lui Cristi Chivu este lider în Serie A și s-ar putea distanța din nou la șase puncte de a doua clasată AC Milan, în cazul în care învinge Pisa.

De partea cealaltă, Pisa se zbate în subsolul clasamentului. Nou-promovata a obținut o singură victorie în acest sezon și e pe locul 19, penultimul, cu 14 puncte.

Cristi Chivu este așteptat să înceapă cu un atac format din Lautaro Martinez și Pio Esposito, cel din urmă intrând excelent în repriza secundă contra lui Arsenal.

De partea cealaltă, internaționalul român Marius Marin este anunțat din nou titular la Pisa. Mijlocașul se află în ultimele luni de contract cu formația toscană, însă a început să intre din nou în planurile antrenorului Alberto Gilardino.

În partida tur dintre cele două, disputată pe 30 noiembrie, Inter s-a impus la Pisa cu 2-0, după dubla lui Lautaro Martinez din repriza secundă.

Inter - Pisa | Echipele probabile

  • Inter Milano: Sommer - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Esposito
  • Pisa: Scuffet - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Toure, M. Marin, Aebischer, Angori - Moreo, Tramoni - Meister
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
ULTIMELE STIRI
Gabriela Ruse, primul meci al carierei în turul trei al Openului Australian. Ruse - Andreeva, după 12:55
Gabriela Ruse, primul meci al carierei în turul trei al Openului Australian. Ruse - Andreeva, după 12:55
Gigi Becali a anunțat prima vedetă OUT de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: „Gata! Se împiedica în minge”
Gigi Becali a anunțat prima vedetă OUT de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: „Gata! Se împiedica în minge”
Germania - Portugalia 32-30. Cum arată clasamentul în Grupa Principală I la Europeanul de handbal, transmis de VOYO
Germania - Portugalia 32-30. Cum arată clasamentul în Grupa Principală I la Europeanul de handbal, transmis de VOYO
Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă!
Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă!
Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)
Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Transferul lui Drăgușin, decis în ultimele momente din mercato: ”Photo finish”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Reacția WTA după meciul cu scântei Sorana Cîrstea - Naomi Osaka, la Australian Open 2026

Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”

Arnold Garita a semnat în sfârșit! Gigi Becali: ”E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o”

Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid

Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a anunțat prima vedetă OUT de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: „Gata! Se împiedica în minge”
Gigi Becali a anunțat prima vedetă OUT de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: „Gata! Se împiedica în minge”
Gabriela Ruse, primul meci al carierei în turul trei al Openului Australian. Ruse - Andreeva, după 12:55
Gabriela Ruse, primul meci al carierei în turul trei al Openului Australian. Ruse - Andreeva, după 12:55
Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă!
Malcom Edjouma, prezentat la noua echipă!
Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)
Mathias Gidsel i-a făcut zile fripte României, acum s-a 'ocupat' de Franța. Danemarca, show la Europeanul de handbal (VOYO)
Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb - FCSB: "În afară de ei trei, toată echipa a fost praf!"
Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb - FCSB: "În afară de ei trei, toată echipa a fost praf!"
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”
Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”
Șucu și Moldovan încearcă transferul verii în SuperLigă! Ioan Becali confirmă: "I-am propus ceva"
Șucu și Moldovan încearcă transferul verii în SuperLigă! Ioan Becali confirmă: "I-am propus ceva"
CITESTE SI
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

stirileprotv S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

stirileprotv Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir...”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!