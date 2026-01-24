Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"

Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Politic (25 de ani) este pe cale să se despartă de FCSB, la câteva luni după ce a fost achiziționat de la Dinamo.

TAGS:
Dennis PoliticPanetolikosFCSB
Din articol

Adus cu surle și trâmbițe în vară, Politic nu a reușit să confirme la FCSB, iar cele 45 de minute jucate contra lui Dinamo Zagreb pare că i-au determinat pe cei din conducere să accepte o despărțire temporară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse foarte mari ca Dennis să fie împrumutat în această iarnă.

Dennis Politic, așteptat la Panetolikos

Politic ar urma să joace a doua parte a acestui sezon în prima ligă din Grecia, la Panetolikos, ocupanta locului 10, scrie Gazzetta.gr.

"Dennis Politic este principala țintă a lui Panetolikos. Conducerea clubului acționează metodic și cu răbdare în cazul său", au mai scris grecii.

Dennis Politic ar urma să devină al treilea român din lotul lui Panetolikos, după fundașul Sebastian Mladen (34 de ani) și mijlocașul ofensiv Alexandru Mățan (26 de ani). Tot la formația greacă evoluează și francezul Beni Nkololo, extremă dreaptă, fost la CFR Cluj.

Panetolikos, formație antrenată de grecul Giannis Anastasiou, traversează o perioadă modestă, cu patru eșecuri consecutive în campionat. Are unul dintre cele mai slabe atacuri - doar 15 goluri marcate în 17 etape.

Nu s-a impus la campioană

Transferat de la rivala Dinamo în iulie 2025, Politic a avut o prezență meteorică în echipa pregătită de Elias Charalambous. Statisticile sunt elocvente în acest sens: a bifat doar 14% din minutele posibile în SuperLiga, fără să reușească vreun gol sau vreo pasă decisivă în actuala stagiune.

Deși mai are contract valabil până în vara lui 2029, lipsa realizărilor l-a determinat pe Gigi Becali să ia o decizie radicală în privința fotbalistului venit de la Dinamo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut”
După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut”
Dinamo ar putea rămâne fără antrenor: ”Am vorbit cu câteva cluburi”
Dinamo ar putea rămâne fără antrenor: ”Am vorbit cu câteva cluburi”
Singurul jucător „distrus” după victoria lui Inter: scos de Chivu în minutul 34, considerat un dezastru
Singurul jucător „distrus” după victoria lui Inter: scos de Chivu în minutul 34, considerat un dezastru
Salvat de clopoțel: Jannik Sinner supraviețuiește norocos în turul trei, la Melbourne. Ce a putut să îi spună Darren Cahill în timpul meciului
Salvat de clopoțel: Jannik Sinner supraviețuiește norocos în turul trei, la Melbourne. Ce a putut să îi spună Darren Cahill în timpul meciului
Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele
Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma

Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”

Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”

Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club

Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club

Malcom Edjouma revine! Negocieri avansate pentru mijlocașul francez

Malcom Edjouma revine! Negocieri avansate pentru mijlocașul francez



Recomandarile redactiei
Singurul jucător „distrus” după victoria lui Inter: scos de Chivu în minutul 34, considerat un dezastru
Singurul jucător „distrus” după victoria lui Inter: scos de Chivu în minutul 34, considerat un dezastru
Dinamo ar putea rămâne fără antrenor: ”Am vorbit cu câteva cluburi”
Dinamo ar putea rămâne fără antrenor: ”Am vorbit cu câteva cluburi”
După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut”
După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut”
Rapid mai dă o lovitură după transferul lui Moruțan: ”Bandă, atacant și în spatele vârfului. Nu are cum să mai fie nemulțumit Gâlcă”
Rapid mai dă o lovitură după transferul lui Moruțan: ”Bandă, atacant și în spatele vârfului. Nu are cum să mai fie nemulțumit Gâlcă”
Salvat de clopoțel: Jannik Sinner supraviețuiește norocos în turul trei, la Melbourne. Ce a putut să îi spună Darren Cahill în timpul meciului
Salvat de clopoțel: Jannik Sinner supraviețuiește norocos în turul trei, la Melbourne. Ce a putut să îi spună Darren Cahill în timpul meciului
Alte subiecte de interes
Dennis Politic a anunțat ce se întâmplă cu accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo 2-2
Dennis Politic a anunțat ce se întâmplă cu accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo 2-2
Problemele se țin în lanț la Dinamo! Dennis Politic a ieșit schiopătând de pe teren
Problemele se țin în lanț la Dinamo! Dennis Politic a ieșit schiopătând de pe teren
MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic
MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau în Europa? Situație bizară în Grecia
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau în Europa? Situație bizară în Grecia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO

stirileprotv Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

stirileprotv Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!