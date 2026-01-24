Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"

Adus cu surle și trâmbițe în vară, Politic nu a reușit să confirme la FCSB, iar cele 45 de minute jucate contra lui Dinamo Zagreb pare că i-au determinat pe cei din conducere să accepte o despărțire temporară. Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse foarte mari ca Dennis să fie împrumutat în această iarnă.

Dennis Politic, așteptat la Panetolikos



Politic ar urma să joace a doua parte a acestui sezon în prima ligă din Grecia, la Panetolikos, ocupanta locului 10, scrie Gazzetta.gr.

"Dennis Politic este principala țintă a lui Panetolikos. Conducerea clubului acționează metodic și cu răbdare în cazul său", au mai scris grecii.



Dennis Politic ar urma să devină al treilea român din lotul lui Panetolikos, după fundașul Sebastian Mladen (34 de ani) și mijlocașul ofensiv Alexandru Mățan (26 de ani). Tot la formația greacă evoluează și francezul Beni Nkololo, extremă dreaptă, fost la CFR Cluj.

Panetolikos, formație antrenată de grecul Giannis Anastasiou, traversează o perioadă modestă, cu patru eșecuri consecutive în campionat. Are unul dintre cele mai slabe atacuri - doar 15 goluri marcate în 17 etape.

