Gheorghe Mustata, raspuns dur pentru Florin Talpan! "Am devenit cosmarul lui! Sa il dea in judecata si pe Dumnezeu!"

Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB, a venit cu un nou mesaj dupa ce Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a amenintat ca va da in judecata 'Asociatia Salvati Steaua'.

Gheorghe Mustata si Bogdan Virgil Boglea, presedintele 'Asociatiei Salvati Steaua', au fost amenintati de Florin Talpan cu judecata pentru ca acestia folosesc pe nedrept numele echipei din Liga a 3-a.

Liderul galeriei FCSB a rabufnit la adresa juristului CSA Steaua:

"Acum cred ca a vazut toata lumea cata rautate are acest individ Florin Talpan. Mai are sa le faca plangere lui nea Puiu Iordanescu si Ilie Dumitrescu. Ei nu au fost pe stadion? Acest om este cel care a spart Steaua si a impartit suporterii in trei categorii. Noi, cei care am ramas, cei de la Sud care au plecat dupa noua echipa si cei nehotarati. Dar domnul Talpan de ce nu face demersuri sa vedem documentele? Ni s-a spus ca sunt clasificate. De ce? Nu cumva este si vreo semnatura de-a domnului Talpan pe acolo? Am inteles ca a dat si dansul cu pixul prin niste acte.

Dar el la ce meciuri mergea prin urma cu 10 ani? Avem poze, cand in trecut domnul Talpan era in lojele din Ghencea cu Viorel Paunescu si Belodedici la meciurile Stelei. De ce nu a iesit inca de atunci sa vorbeaaca? Omul asta are sa il mai dea in judecata si pe Dumnezeu, deoarece stelele de pe cer sunt ale lui Talpan si doar el are voie sa le foloseasca. Sa ii dea in judecata si pe cei de la Uniunea Europeana ca folosesc stelele. Si alea sunt ale lui Talpan. Dar vreau sa inteleg si eu pana unde oare vrea sa mearga acest om cu dusmania?", a spus Gheorghe Mustata, pentru Pro Sport.

Gheorghe Mustata: "Voi merge la ce procuror doreste Talpan!"

Liderul galeriei FCSB spune ca nu poate fi acuzat de nimic si va lupta in continuare pentru dreptatea Stelei:

"Voi merge la ce procuror doreste Talpan sa imi faca plangere penala, deoarece am intrat perfect legal in Ghencea si am cerut voie. Eu stiu ca am devenit cosmarul lui Talpan de cand am venit acasa, dar va asigur eu ca voi lupta pentru dreptatea Stelei, iar noi suntem Steaua si vom juca acolo in Ghencea", a mai spus Mustata.