Dinamo - Astra, LIVE TEXT, de la 21:00 | "Suntem in imposibilitatea de a juca acest meci!" Anuntul facut de Bogdan Mara: "Cei de la DSP Giurgiu ne-au spus clar!"

Urmarim si comentam impreuna Dinamo - Astra pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

UPDATE 11:30: Bogdan Mara: "Suntem in imposibilitatea de a juca acest meci!"

Directorul sportiv al Astrei Giurgiu nu crede ca meciul cu Dinamo, programat de la ora 21:00, mai are vreo sansa de a se disputa astazi.

"Situatia este destul de grava. Cei de la DSP Giurgiu ne-au dat o adresa clara ca nu avem voie sa jucam. Din pacate pentru noi dupa cei 15 jucatori infectati, avem si 3 jucatori suspendati si 2 accidentati. Si mai grav este ca avem 12 jucatori infectati si la echipa a doua. Suntem in imposibilitatea de a juca si meciul de azi de la echipa a doua. Sa vedem ce ne vor spune cei de la DSP Ploiesti. Vom fi nevoiti sa inchidem clubul sa dezinfectam tot si apoi sa vedem ce se va intampla. Asteptm si rezultatul de la retestarea jucatorilor nostri. Probabil spre seara vor veni rezultatele. Si noi avem o vina mare, jucatorii cel putin. Trebuie sa ai grija.

E a doua oara cand se intampla si era un meci important pentru noi. Venim dupa o victorie reconfortanta cu Iasi, care ne-a dat moral. Era un meci pe care ni-l doream sa-l jucam pentru ca prindeam pe Dinamo intr-o perioada grea si cred ca aveam un avantaj moral fata de ei.

Cred ca era un meci frumos de vazut pentru spectatori, dar nu avem ce face. Suntem in imposibilitatea de a juca acest meci. E o situatie extrem de grava. Abia ne pusesem pe picioare. Din momentul asta DSP Giurgiu nu ne mai da voie sa ne antrenam sau sa desfasura orice alta activitate. A trebuit sa izolam toata echipa pana la retestare", a spus Bogdan Mara, in direct la Ora Exacta in Sport.

Partida dintre Dinamo si Astra, din runda a 9-a a Ligii 1, este pusa in continuare sub semnul intrebarii.

Potrivit informatiilor www.sport.ro, Astra are 12 jucatori pozitivi si pe lista B, iar in jurul pranzului se va decide daca partida se joaca sau nu.

Potrivit protocolului, o echipa are nevoie de 13 jucatori apti, dintre care un portar, pentru a putea evolua intr-un meci.

"Daca nu sunt indeplinite conditiile regulamentare, exista varianta amanarii. Dar asteptam maine dimineata sa vedem. La Iasi-Viitorul nu sunt probleme, Viitorul are 13 jucatori, nu vad a fi probleme. E clar ca decizia finala tine si de adresele pe care le primim de la DSP-urile competente. Avand in vedere ca luam in calcul lista A si lista B de jucatori, Astra nu se afla in situatia de a nu juca meciul cu Dinamo. Liga 1 e mai importanta decat Liga 3 din diverse considerente sportive si financiare. Nu vrem sa fortam nimic, avem nevoie si de o unda verde din partea DSP Giurgiu. Avem un regulament. Maine, in jurul pranzului, vom avea o decizie finala", declara Justin Stefan, secretarul general al LPF, ieri seara.

Partida este una extrem de importanta pentru ambele echipe, care sunt distantate de un singur punct in subsolul clasamentului.

Astra este ocupanta ultimei poizitii, cu doar 4 puncte dupa primele 8 meciuri, in timp ce Dinamo are cu un punct mai mult.

Cosmin Contra vine dupa 4 infrangeri consecutive in campionat, iar duelul cu Astra ar putea fi decisiv in ceea ce priveste viitorul sau pe banca echipei.

"Dar daca vom pierde si vineri e normal sa luam niste decizii, pentru ca sunt foarte suparat ca la ce echipa avem nu obtinem rezultate si atmosfera este stricata de tot ceea ce se discuta", spunea Pablo Cortacero, la inceputul saptamanii.

Tweet Dinamo Astra Citeste si: