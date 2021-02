"Probabil am avut liber patru luni!" :) Guardiola, replica ACIDA pentru Klopp dupa declaratiile facute: "De asta suntem primele patru echipe!"

Liverpool si Manchester City se intalnesc in etapa cu numarul douazeci si trei din Premier League.

Campioana Angliei a pierdut din nou pe teren propriu, iar acum se afla pe locul 4 in clasament, la 7 puncte distanta de liderul City, care are insa si un meci in minus.

Cele doua urmeaza sa se intalneasca in meciul direct, duminica, de la 18:25, dupa ce meciul tur s-a incheiat 1-1. Furios pentru infrangerea cu Brighton, Klopp i-a acuzat pe rivalii de la City ca au primit doua saptamani de pauza din cauza pandemiei de coronavirus.



Guardiola a vorbit la conferinta de presa premergatoare meciului din campionat, dandu-i replica lui Klopp pentru acuzatiile facute.

"Klopp a gresit. Probabil au fost doua, trei sau patru luni pe care le-am avut libere. Sigur asta este motivul pentru care suntem in primele patru echipe.

Poate ca Jurgen ar trebui sa verifice calendarul. Duminica, pe teren, voi merge sa il intreb cate zile libere am avut.

Nu sunt iritat de declaratii, insa nu ma asteptam la asa ceva din partea lui. Stie ca nu este adevarat, nicio echipa din Premier League nu s-a odihnit doua saptamani. Sunt unii antrenori care spun intentionat asta", a spus Guardiola la conferinta de presa.

Antrenorul lui Liverpool s-a referit la focarul de Covid-19 de la City, care a izbucnit de Craciun. 'Cetatenii' au fost obligati sa suspende meciul cu Everton, iar baza de antrenament a fost evacuata pentru doua zile. Cu toate astea, jucatorii si intreg staff-ul si-au reluat imediat activitatea, iar City s-a deplasat pentru meciul cu Chelsea de pe Stamford Bridge, in absenta a sase jucatori, care au fost testati pozitiv.