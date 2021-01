S-a lasat cu SCANDAL pe Anfield! Klopp, UN CAR DE NERVI dupa prima infrangere pe Anfield in Premier League! A inceput sa TIPE la antrenorul lui Burnley

Liverpool a pierdut primul meci pe teren propriu, in Premier League, dupa mai bine de 3 ani si 9 luni!

Campioana en-titre a suferit o infrangere, prima pe teren propriu in Premier League, in etapa cu numarul optsprezece, in fata lui Burnley. Barnes a inscris singurul gol al partidei, din penalty, in minutul 83.

Antrenorul 'cormoranilor' a innebunit la finalul partidei si a inceput sa se ia la cearta cu arbitrul de tusa, iar apoi cu antrenorul lui Burnley, Sean Dyche. Klopp a fost surprins cum mergea spre tunel si tipa la tehnicianul oaspetilor.

I’d pay to watch this tbh pic.twitter.com/vBzmM3ezbR — The Redmen TV (@TheRedmenTV) January 21, 2021