Gigi Becali a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani că a încercat să aducă pe banca FCSB un nume cu o legătură puternică cu Rapid.

Este vorba despre Florin Motroc, antrenor care a recunoscut că a purtat negocieri cu patronul roș-albaștrilor chiar la Schitul Darvari.

Florin Motroc: „M-a șocat propunerea”

Fostul mijlocaș a povestit că Becali i-a propus direct să preia echipa, însă a ales să refuze oferta, deși condițiile financiare erau foarte bune.

„Am avut o discuție cu domnul Becali, ne-am întâlnit la schit, la Darvari. A venit și mi-a propus să antrenez FCSB. M-a șocat propunerea, nu mă așteptam. Și, pentru că a fost corect într-o privință, nu am acceptat, deși alții ar fi făcut-o.

Uitați-vă ce rampă de lansare este FCSB. Și aveam și un salariu foarte bun. Dar, dacă este ceva ce îmi doresc, este să antrenez Rapid”, a declarat Florin Motroc la sptfm.ro.

Tehnicianul a explicat că acceptarea ofertei i-ar fi compromis șansele de a ajunge într-o zi pe banca giuleștenilor, club de care se simte profund legat.

Ajuns la 58 de ani, Florin Motroc este fiul legendarului Ion Motroc și a evoluat pentru Rapid între 1993 și 1996. În prezent, acesta o pregătește pe East Riffa, formație din Bahrain.