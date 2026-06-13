Suedia, Cehia și Finlanda, coaliție împotriva Rusiei. Răspunsul dur de la Moscova: „Politici rusofobe!”

Suedia, Cehia și Finlanda, coaliție împotriva Rusiei. Răspunsul dur de la Moscova: „Politici rusofobe!” Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oficialii ruși reacționează ferm după ce federațiile nordice și cehe de hochei s-au opus revenirii sportivilor din Rusia în competițiile internaționale.

TAGS:
RusiaVladimir PutinDmitri Svișciov
Din articol

Dmitri Svișciov, prim-vicepreședintele comisiei pentru sport din Duma de Stat, a criticat aspru poziția federațiilor de hochei din Suedia, Cehia și Finlanda. Reprezentanții acestor țări au făcut front comun împotriva ridicării suspendării dictate împotriva echipelor rusești. Echipele naționale ale Rusiei sunt interzise de la turneele internaționale de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) încă din 2022, iar o nouă analiză a situației este programată pentru luna septembrie a acestui an.

„Dacă vorbim despre motivul unei decizii atât de neînțeles și al unei politici dure, agresive, mulți o asociază cu faptul că se tem de întoarcerea unui concurent puternic. Înclin să cred că acesta este rezultatul naționalismului galopant și al politicii rusofobe din țările lor”, a transmis Svișciov, potrivit Match TV.

  • Vladimir putin 20 martie getty
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Progrese în negocierile din schi

În ciuda blocajului din hochei, același Svișciov, în calitatea de șef al Federației Ruse de Schi și Snowboard, poartă discuții la nivel internațional pentru readmiterea atleților. După întâlniri cu Alexander Ospelt, noul președinte al Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS), o hotărâre privind schiorii ruși ar putea fi pusă pe masă în luna iulie.

Jan Petter Saltvedt, jurnalist norvegian, a remarcat pentru RIA Novosti o schimbare de abordare la nivelul conducerii ruse, făcând o paralelă între actualul președinte și fosta șefă a forului, Elena Vyalbe.

„Svișciov s-a dovedit deja a fi un reprezentant al Rusiei mai eficient decât Vyalbe, în perioada în carea aceasta a condus federația. Dacă acest lucru este suficient depinde nu doar de el, dar el înțelege clar foarte bine ce decizii pot satisface toate părțile. Cel puțin pentru sportul de iarnă rusesc, acesta este un semnal pozitiv”, a spus jurnalistul scandinav.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Rusia, suspendată de federație în sportul în care a scris istorie
Rusia, suspendată de federație în sportul în care a scris istorie
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Rusia schimbă regulile jocului! Șapte modificări majore anunțate de la Moscova
Scene incredibile în Rusia! Trofeul de 16 kilograme, făcut bucăți după finala Cupei
Scene incredibile în Rusia! Trofeul de 16 kilograme, făcut bucăți după finala Cupei
ULTIMELE STIRI
Simona Halep, meci de retragere la Cluj, ACUM, pe Pro TV și VOYO. Sportiva emblematică și-a făcut apariția
Simona Halep, meci de retragere la Cluj, ACUM, pe Pro TV și VOYO. Sportiva emblematică și-a făcut apariția
Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj
Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj
1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!
1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Ofertă record pentru ținta lui Gigi Becali! FCSB trebuie să scoată din conturi o avere pentru a-l transfera

Ofertă record pentru ținta lui Gigi Becali! FCSB trebuie să scoată din conturi o avere pentru a-l transfera

Lovitură grea încasată de FCSB și Gigi Becali: -4.650.000 de euro!

Lovitură grea încasată de FCSB și Gigi Becali: -4.650.000 de euro!

Cristi Chivu, bombă pe piața transferurilor: starul de 90.000.000 de euro de la Real Madrid

Cristi Chivu, bombă pe piața transferurilor: starul de 90.000.000 de euro de la Real Madrid

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”

Marian Aioani s-a întors acasă: ”Unul dintre cei mai apreciați portari români”



Recomandarile redactiei
Simona Halep, meci de retragere la Cluj, ACUM, pe Pro TV și VOYO. Sportiva emblematică și-a făcut apariția
Simona Halep, meci de retragere la Cluj, ACUM, pe Pro TV și VOYO. Sportiva emblematică și-a făcut apariția
Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj
Lângă cine a stat Răzvan Burleanu la meciul de retragere al Simonei Halep. A „plouat” cu vedete la Cluj
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
Clubul a anunțat mutarea: Cosmin Olăroiu a semnat noul contract
Clubul a anunțat mutarea: Cosmin Olăroiu a semnat noul contract
Alte subiecte de interes
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
Rușii au dezvăluit cele trei motive care au dus la prăbușirea Ucrainei cu România: "Slăbiciune împotriva autobazelor"
Rușii au dezvăluit cele trei motive care au dus la prăbușirea Ucrainei cu România: "Slăbiciune împotriva autobazelor"
”Inacceptabil!” Ultima decizie luată în occident l-a înfuriat pe Putin. Reacția Kremlinului
”Inacceptabil!” Ultima decizie luată în occident l-a înfuriat pe Putin. Reacția Kremlinului
Cum au ajuns Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să susțină același lucru înainte de Jocurile Olimpice de la Paris!
Cum au ajuns Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să susțină același lucru înainte de Jocurile Olimpice de la Paris!
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

stirileprotv Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!