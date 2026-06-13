Dmitri Svișciov, prim-vicepreședintele comisiei pentru sport din Duma de Stat, a criticat aspru poziția federațiilor de hochei din Suedia, Cehia și Finlanda. Reprezentanții acestor țări au făcut front comun împotriva ridicării suspendării dictate împotriva echipelor rusești. Echipele naționale ale Rusiei sunt interzise de la turneele internaționale de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) încă din 2022, iar o nouă analiză a situației este programată pentru luna septembrie a acestui an.
„Dacă vorbim despre motivul unei decizii atât de neînțeles și al unei politici dure, agresive, mulți o asociază cu faptul că se tem de întoarcerea unui concurent puternic. Înclin să cred că acesta este rezultatul naționalismului galopant și al politicii rusofobe din țările lor”, a transmis Svișciov, potrivit Match TV.
Progrese în negocierile din schi
În ciuda blocajului din hochei, același Svișciov, în calitatea de șef al Federației Ruse de Schi și Snowboard, poartă discuții la nivel internațional pentru readmiterea atleților. După întâlniri cu Alexander Ospelt, noul președinte al Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS), o hotărâre privind schiorii ruși ar putea fi pusă pe masă în luna iulie.
Jan Petter Saltvedt, jurnalist norvegian, a remarcat pentru RIA Novosti o schimbare de abordare la nivelul conducerii ruse, făcând o paralelă între actualul președinte și fosta șefă a forului, Elena Vyalbe.
„Svișciov s-a dovedit deja a fi un reprezentant al Rusiei mai eficient decât Vyalbe, în perioada în carea aceasta a condus federația. Dacă acest lucru este suficient depinde nu doar de el, dar el înțelege clar foarte bine ce decizii pot satisface toate părțile. Cel puțin pentru sportul de iarnă rusesc, acesta este un semnal pozitiv”, a spus jurnalistul scandinav.