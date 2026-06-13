Dmitri Svișciov, prim-vicepreședintele comisiei pentru sport din Duma de Stat, a criticat aspru poziția federațiilor de hochei din Suedia, Cehia și Finlanda. Reprezentanții acestor țări au făcut front comun împotriva ridicării suspendării dictate împotriva echipelor rusești. Echipele naționale ale Rusiei sunt interzise de la turneele internaționale de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) încă din 2022, iar o nouă analiză a situației este programată pentru luna septembrie a acestui an.

„Dacă vorbim despre motivul unei decizii atât de neînțeles și al unei politici dure, agresive, mulți o asociază cu faptul că se tem de întoarcerea unui concurent puternic. Înclin să cred că acesta este rezultatul naționalismului galopant și al politicii rusofobe din țările lor”, a transmis Svișciov, potrivit Match TV.