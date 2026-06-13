OFICIAL Clubul a anunțat mutarea: Cosmin Olăroiu a semnat noul contract

Clubul a anunțat mutarea: Cosmin Olăroiu a semnat noul contract Fotbal extern
SPORT.RO
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Al-Jazira a anunțat oficial pe rețelele de socializare numirea lui Cosmin Olăroiu ca antrenor principal, românul parafând o înțelegere valabilă pentru următoarele două sezoane.

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Emiratele Arabe UniteCosmin Olaroiual jazira
Din articol

Reprezentanții clubului din Abu Dhabi au confirmat mutarea pe care suporterii o așteptau, publicând un mesaj de bun venit pe contul oficial de Instagram.

„Suntem încântați să anunțăm oficial semnarea contractului cu antrenorul român Cosmin Olăroiu pentru prima echipă, cu un acord care se întinde până în anul 2028. Cosmin Olăroiu, omul potrivit pentru această provocare”, au transmis oficialii grupării din Emiratele Arabe Unite.

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Detaliile financiare ale noului angajament

Potrivit informațiilor publicate anterior de jurnaliștii de la 365Scores, negocierile se încheiaseră în urmă cu puțin timp, părțile agreând deja detaliile proiectului și strategia pentru campania de transferuri. În urma semnării noii înțelegeri, tehnicianul român urmează să încaseze o remunerație lunară de 500.000 de dolari.

Acest venit garantat de șase milioane de dolari pe an îl plasează în topul celor mai bine plătiți antrenori din regiune și din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite. Principalul obiectiv trasat de conducerea formației Al-Jazira pentru perioada 2026-2028 este asigurarea stabilității la nivelul băncii tehnice și readucerea echipei în cursa pentru câștigarea de trofee.

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