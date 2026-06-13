Reprezentanții clubului din Abu Dhabi au confirmat mutarea pe care suporterii o așteptau, publicând un mesaj de bun venit pe contul oficial de Instagram.

„Suntem încântați să anunțăm oficial semnarea contractului cu antrenorul român Cosmin Olăroiu pentru prima echipă, cu un acord care se întinde până în anul 2028. Cosmin Olăroiu, omul potrivit pentru această provocare”, au transmis oficialii grupării din Emiratele Arabe Unite.