Dan Șucu vrea să îi facă toate poftele lui Daniel Pancu, pentru ca în startul noul sezon din Superliga giuleștenii să se poată lupta la campionat.

Rapid este foarte aproape să definitiveze un transfer dorit de fostul antrenor de la CFR Cluj.

Victor Angelescu: „Probabil îl definitivăm şi-l anunţăm”

Victor Angelescu a vorbit despre mutarea iminentă pe care o va face Rapid.

Este vorba despre aducerea lui Mohammed Kamara, liber de contract de la CFR Cluj. Oficialul giuleștenilor a explicat care este situația cu mutarea atacantului din Liberia.

„Dacă totul merge bine şi a mers bine vizita medicală a lui Kamara, atunci îl vom anunţa. Accidentarea lui este identică cu cea a lui Rrahmani, l-am trimis la acelaşi doctor şi a verificat cum au fost făcute operaţia şi recuprarea. Au decurs bine. Dacă nu apare nimic, probabil îl definitivăm şi-l anunţăm.

Va face extra cu exerciţii pentru tendon, dar Pancu îl va avea repede la dispoziţie. Ne bazăm pe el din cantonament. Va putea juca din debutul sezonului.

(n.r. – Va fi pe post cu Petrila) Daniel Pancu ştie cum va aborda meciurile, dar în stânga îi mai avem pe Talisson, care are o accidentare pe termen lung. Mai are patru luni, e o accidentare gravă.

Îl aveam doar pe Petrila. Ok, revine Omar El Sawy, dar ideea e să avem doi jucători buni pe fiecare poziţie. Toţi jucătorii se întorc şi fac cantonamentul cu nou, adică Rareş Pop, Ungureanu, El Sawy”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Ce a spus Daniel Pancu despre Kamara

Daniel Pancu a vorbit, însă, la superlativ despre calitățile liberianului și s-a arătat convins că acesta poate fi printre cei mai buni din campionatul nostru dacă este apt din punct de vedere medical.

„Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, a spus Daniel Pancu.

Mohammed Kamara, evaluat pe piața transferurilor la suma de 1.000.000 de euro, s-a alăturat echipei din Gruia în cursul anului 2024.

În tricoul formației ardelene, fotbalistul ofensiv a bifat 42 de apariții oficiale, reușind să puncteze de 11 ori. Înainte de a sosi în campionatul românesc, el a mai evoluat pentru cluburi precum Paderborn, Hatayspor, Astana și Hapoel Haifa.