Patrice Evra a gustat iarba de pe Old Trafford! De ce a făcut francezul gestul ciudat

Fostul căpitan al "Diavolilor Roșii" a rupt câteva fire de iarbă, le-a băgat în gură și le-a mestecat, înaintea meciului pe care echipa lui Erik ten Hag l-a câștigat contra lui Tottenham (2-0).

Henry, Martinez și Ten Hag au izbucnit în râs

Evra, care este analist sportiv pentru o televiziune care transmitea meciul, i-a uimit pe colegii de platou, fostul atacant al lui Arsenal, Thierry Henry, fostul antrenor al lui Everton și actualul selecționer al Belgiei, Roberto Martinez, și pe prezentatoarea Gabby Logan, care au izbucnit în râs, sub privirile uimite ale managerului olandez, care venise pentru un interviu și a început să glumească pe această temă. Fostul fundaș francez a repetat gestul, mai târziu, într-o altă parte a terenului.

"E un loc special pentru mine, consider acest stadion casa mea. Când mă întorc aici gust mereu iarba, care are o nuanță de usturoi, dar este mereu la fel, așa cum îmi amintesc", a spus Evra, care a jucat 379 meciuri și a marcat 10 goluri pentru Manchester United, cu care a câștigat cinci titluri în Premier League, trei EFL Cup, patru Community Shild, un trofeu Champions League (2007-2008) și unul FIFA Club World Cup (2008).

Este născut la Dakar, dar a jucat pentru naționala Franței

Patrice Evra (41 de ani) este născut la Dakar, în Senegal, fiul al unui diplomat de origine din Guinea, în timp ce mama sa se trage din Insulele Capului Verde. Mai are 21 de frați și surori. El a jucat ca fundaș stânga la Marsala Calcio (1998-1999), Monza (1999-2000), Nice (2000-2002), AS Monaco (2002-2006), Manchester United (2006-2014), Juventus (2014-2017), Olympique Marseille (2017) și West Ham United (2018). Are 81 de selecții pentru naționala Franței, între 2004 și 2016, ajungând până în finala Euro 2016.

Vorbește cinci limbi străine (franceza, engleza, italiana, spaniola și portugheza) și este foarte popular pe rețelele sociale, unde postează diverse clipuri trăsnite și originale. Pe contul de Instagram are 10.7 milioane de urmăritori, deși s-a restras din activitate din 2018.

Foto - @primevideosport / @patrice.evra