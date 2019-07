"I love this game" Patrice Evra se retrage la 38 de ani: "Vreau sa devin antrenor!" 

Patrice Evra s-a retras din fotbal la 38 de ani.

Fostul fundas al lui Manchester United si al nationalei Frantei, Patrice Evra, a decis sa renunte la fotbal la 38 de ani.

Evra a avut o cariera de 20 de ani, in care a jucat pentru Nice, Monaco, United, Juventus, Marseille, West Ham si pentru nationala Frantei.

Cu Manchester United a fost cea mai notabila perioada, in care a cucerit 10 trofee majore, 5 titluri in Premier League si Champions League in 2008. Cu Juventus a cucerit titlul de campion de doua ori si Cupa Italiei.



"Ma simt binecuvantat pentru cariera mea, a fost o decizie simpla de luat. Instinctul mi-a spus ca e timpul sa ma opresc acum. Am 38 de ani. Stiu ca inca arat tanar, dar e timpul pentru generatia noua. Eu sunt fericit", a spus Evra intr-un interviu pentru Sky Sports.

Pentru Evra urmeaza un an de pauza, dar si scoala de antrenori. Legendarul Sir Alex Ferguson spunea ca doi fosti elevi ai sai vor ajunge mari antrenori: Patrice Evra si Ryan Giggs. "A fost un mare compliment pentru mine. Nu vreau sa ma grabesc in aceasta cariera, o sa o ia pas cu pas. O sa lucrez si la TV, dar si pentru afacerile mele o perioada", a mai spus Evra.



Evra a atras atentia pe retelele de socializare cu clipurile sale motivationale pe care le posteaza in fiecare zi de luni. "I love this game" e declaratia sa de dragoste pentru fotbal imprimata pe tricouri si alte produse care se vand foarte bine.