Răspunsul lui Guardiola pentru criticii de la United: "Nu am văzut atitudinea când îi distrugeam în finalele Ligii Campionilor"

Foștii jucători ai lui Manchester United l-au criticat după eliminarea lui Manchester City din semifinalele Ligii Campionilor, în fața celor de la Real Madrid.

După ce s-au impus pe teren propriu cu scorul ce 4-3, în retur, formația antrenată de Pep Guardiola conducea cu 1-0 în minutul 89, însă Rodrygo a reușit "dubla" în două minute și a trimis meciul în prelungiri, iar Karim Benzema a marcat golul calificării din penalty, în minutul 94.

În urma acestei eliminări, Patrice Evra a declarat că "Pep Guardiola nu poate antrena jucători cu personalitate", în timp ce Berbatov i-a acuzat pe "cetățeni" de lipsă de concentrare.

Răspunsul lui Guardiola pentru Evra și Berbatov

Pep Guardiola, care i-a avut ca adversari pe Barbatov și Evra în finalele Ligii Campionilor din 2009 și 2011, când tehnicianul o antrena pe Barcelona, iar cei doi evoluau la Manchester United le-a oferit un răspuns pe măsură.

"Nu ai personalitate pentru că iei două goluri în două minute după ce ratezi numeroase ocazii? În ultimele patru meciuri, am marcat 19 goluri. Asta nu denotă personalitate? Îmi pare rău, dar nu sunt deloc de acord.

Am jucat împotriva lor. Nu am văzut atitudinea de care vorbesc atunci când i-am distrus în finalele Ligii Campionilor, când jucau la Manchester United. Personalitatea este ceea ce am arătat noi în ultimii 5 ani, la 3 zile, în fiecare competiție.

Poate că Liverpool o să câștige toate trofeele, poate o să câștige doar unul, dar eu nu o să zic că nu a avut personalitate", a declarat Guardiola la conferința de presă dinaintea partidei cu West Ham.