Patrice Evra, victima unui abuz sexual! Dezvăluiri incredibile făcute de fostul mare fotbalist francez

Cu ocazia apariţiei noii sale autobiografii, "I Love This Game" ("Iubesc acest joc"), Evra a declarat: "Când am scris cartea, nu am spus toată povestea fiindcă încă mi-era ruşine şi teamă de ce va gândi lumea. (...) Acum, vreau să o spun fiindcă nu vreau ca copiii să fie în situaţia mea şi să le fie ruşine de ei, să se gândească că nu sunt curajoşi, fiindcă nu e vorba de a fi curajos, ci de a fi pregătit din punct de vedere mental să vorbeşti despre asta."

"Vreau doar să mă asigur că copiii au curajul să nu dea vina pe ei înşişi, fiindcă eu am dat mereu vina pe mine. Nu ezit să spun că ani de zile m-am simţit laş pentru că nu am luat niciodată cuvântul. Simţeam o greutate în piept. Însă nu fac asta pentru mine, o fac pentru ceilalţi copii", a spus Evra, care are 40 de ani.

Fostul fotbalist a explicat cât de greu a fost să dezvăluie această traumă mamei sale, căreia nu i-a povestit decât în urmă cu două săptămâni despre abuzul sexual a cărui victimă a fost. Agerpres