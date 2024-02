Miliardarul britanic Sir Jim Ratcliffe, patronul gigantului petrochimic Ineos, a devenit coproprietar al clubului de fotbal Manchester United, după ce intrarea sa în capitalul acestei grupări a fost aprobată oficial, informează AFP.

Omul de afaceri în vârstă de 71 de ani "a finalizat achiziţia" a 25% din acţiunile clubului englez, conform termenilor acordului, "după ce a îndeplinit toate condiţiile, inclusiv aprobările din partea Federaţiei engleze de fotbal şi a Premier League", a anunţat Manchester United într-un comunicat.

Ratcliffe a investit 200 de milioane de dolari (aproximativ 185 de milioane de euro) pentru a-şi creşte portofoliul de acţiuni, ceea ce duce angajamentul său la "aproximativ 27,7%", se arată în comunicat.

De asemenea, el trebuie să vină cu încă 100 de milioane de dolari (92 de milioane de euro) până la 31 decembrie 2024, sumă destinată "investiţiilor viitoare în infrastructura stadionului Old Trafford". Acest lucru ar duce angajamentul său la 28,9%.

Manchester United is pleased to confirm that Sir Jim Ratcliffe has completed his 27.7% acquisition of the club, following approval of all conditions, including the FA and the Premier League.#MUFC